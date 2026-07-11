Аргентина в полуфинале, Англия — под вопросом. Экспресс на ЧМ-2026

В ночь с 11 на 12 июля мск на чемпионате мира по футболу — 2026 пройдут заключительные четвертьфиналы. Сборная Норвегии сразится с Англией, а команда Аргентины выявит сильнейшего в противостоянии со Швейцарией. Специально для читателей «Чемпионата» мы собрали экспресс на эти матчи.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Норвегия — Англия

Перед 1/8 финала всё было против подопечных Томаса Тухеля. Кадровых проблем много, особенно на флангах обороны. Перелёт неблизкий, причём не в первый раз. Англичане в принципе одна из самых невезучих команд первенства мира с точки зрения логистики. Добавим сюда тяжеленную игру с ДР Конго, отнявшую море эмоций. Плюс Мехико. Стадион в горах, где сложно дышать. Особенно с непривычки, на фоне отсутствия времени на восстановление и подготовку. Переполненные трибуны, ведь играли со сборной Мексики. Задачка тяжелейшая. Сборная Англии подтвердила то, о чём многие догадались после предыдущей игры: с характером у неё полный порядок.

Вырвала тяжелейшую победу со счётом 3:2, хотя пришлось долго действовать в меньшинстве. Норвегия в 1/8 финала тоже не баклуши била. Взяла и высадила сборную Бразилии — 2:1. Скандинавы заслужили похвалу, но всё же стоит быть аккуратнее. Реализуй подопечные Карло Анчелотти пенальти в дебюте и выход один на один — и викингов сочувственно провожали бы домой, а не купали бы в аплодисментах. Четвертьфинал заслужили, однако не без доли везения. С другой стороны, с Эрлингом Холандом в составе шанс будет всегда. Дубль в самый подходящий момент обеспечил место в истории.

Разумеется, сборная Англии ощутимо сильнее по уровню таланта и глубине состава. Вопрос в другом: многое ли у неё осталось после бесконечных перелётов, 90+ минут на жаре и тонн убитых нервов? Норвегия до четвертьфинала дошла спокойнее, а главное — границы не пересекала. Исходим из того, что по физической подготовке получит преимущество. А значит, после перерыва шансы должны возрасти. Возьмём гол «викингов» во втором тайме.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Аргентина — Швейцария

Бывший тренер «Спартака» Мурат Якин выстроил весьма гибкий и обученный коллектив, способный переключаться между разными режимами. Всё бы ничего, да есть нюанс: по большей части это касается тех, кто сопоставим в классе или вовсе уступает. В иных случаях предпочитает не рисковать без необходимости. Не подумайте, это нельзя назвать «автобусом». А вот засушить игру — всегда пожалуйста.

По уровню исполнительского мастерства у колумбийцев было преимущество. Не подавляющее, но очевидное. Якин сделал ставку на надёжность. Минимум переходных фаз и свободного пространства, максимум порядка и подстраховки. Справедливости ради создала Колумбия больше, в дополнительных таймах у неё и вовсе было всё необходимое для снятия вопросов. Реализация подвела. Аргентина будет наказывать строже. Месси с партнёрами в предыдущих раундах дважды прошли по грани. Против Кабо-Верде, допустим, всё было не так опасно, а вот 0:2 с Египтом к 78-й минуте стали последним китайским предупреждением. Так часто терять концентрацию слишком опасно. Даже чемпиону мира сложно выйти сухим из воды три раза подряд.

Потому ожидаем, что сборная Аргентины добавит баланса. А про стремление Швейцарии атаковать с сильными соперниками всё понятно после игры с Колумбией. Та при всех своих сильных сторонах подопечным Лионеля Скалони всё же уступает. Отсюда вывод: моментов у представителя Европы много не возникнет. А ведь ставка на отсутствие голов сборной Швейцарии в основное время доступна за 2.12. Соблазнительно. Если Мурат Якин и преподнесёт сенсацию, то прежде всего благодаря обороне. Состязаться с Месси и партнёрами в атакующем потенциале самоубийственно.

Экспресс на матчи ЧМ-2026 12 июля

Ставка 1: сборная Норвегии забьёт во втором тайме за 2.11.

Ставка 2: сборная Швейцарии не забьёт в основное время за 2.12.

Общий коэффициент: 2.11 х 2.12 = 4.47.