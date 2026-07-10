Каролина Мухова — Линда Носкова: чешский день на Уимблдоне

11 июля пройдёт финальный матч Уимблдона у женщин. И сыграют в нём две представительницы Чехии — Каролина Мухова и Линда Носкова. Начало встречи — в 18:00 мск. Кто завоюет свой первый трофей на турнирах «Большого шлема»?

Коэффициенты букмекеров на матч Каролина Мухова — Линда Носкова

Букмекеры считают фаворитом более опытную Мухову, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.77. Шансы Носковой оценили в 2.05.

На то, что во встрече будет три сета, дают котировку 2.20, а тай-брейк в поединке доступен за 1.85.

Прогноз на матч Каролина Мухова — Линда Носкова (11.07.2026)

Кто бы мог подумать, что на Уимблдоне случится чешский финал? Потрясающий прорыв для этой страны. Чешек в мировой элите становится всё больше, и две из них разыграют титул в эту субботу.

Каролина Мухова — более взрослая и опытная спортсменка. Что немаловажно — у неё есть опыт игры в финале турнира «Большого шлема». В 2023 году в Париже в упорной борьбе уступила праймовой Иге Швёнтек. Её теннис можно охарактеризовать одним словом — умный. Мухова любит комбинировать, укорачивать и выходить к сетке, при этом мощь в ударах здесь тоже есть. В своей игре Каролина залезает под кожу к соперницам, выбивает их из ритма. Действовать против неё сложно всем. На этом Уимблдоне отдала всего два сета. Один — соотечественнице Барборе Крейчиковой, но та, на минутку, этот турнир выигрывала в своё время, да и в этом году пошумела, выбив Мирру Андрееву. Второй — Коко Гауфф в полуфинале. Там вообще была знатная рубка с решающим тай-брейком. В общем, выглядит здорово, разве что к приёму можно придраться, брейков Мухова делает в Лондоне не так много.

В соперницах у неё молодая и талантливая Линда Носкова, для которой этот финал станет первым на турнире такого уровня. Трава ей подходит, потому что это адепт атакующего стиля с мощной подачей. Эйсов в этом году выполнила больше только Елена Рыбакина. Плоские агрессивные удары на этом покрытии эффективны, более того, Линда прибавляет в вариативности. Улучшила свой резаный удар, стала чаще и увереннее выходить к сетке. На этом Уимблдоне отдала также два сета, причём во втором и третьем кругах — Камиле Осорио и Соране Кырсте. А вот в полуфинале с Мартой Костюк смотрелась хорошо.

Очная встреча была лишь одна, на US Open в прошлом году. Тогда в трёх сетах победила Мухова. И в этом матче мы тоже склоняемся к её успеху. Опыт — великая вещь, а его больше у Каролины. К тому же её стиль игры крайне неудобен для Линды, глубокий слайсы лишат Носкову агрессии в ударах, а постоянные укороченные и выходы к сетке могут вывести из равновесия. К тому же с характером у Муховой всё в порядке, она смогла удержать здесь 90% геймов на своей подаче. В ключевые моменты не рассыпается. Выдумывать здесь ничего не будем, просто поставим на победу более опытной теннисистки. Время Носковой наступает, но пока ещё не пришло.

Ставка: победа Каролины Муховой за 1.77.