Янник Синнер — Александр Зверев: такого итальянца на траве не обыграть

12 июля пройдёт финальный матч Уимблдона у мужчин. Первая ракетка мира — Янник Синнер — встретится с победителем недавнего «Ролан Гаррос» Александром Зверевым. Начало поединка — в 18:00 мск. Даст ли бой немец грозному сопернику?

Коэффициенты букмекеров на матч Янник Синнер — Александр Зверев

Букмекеры считают фаворитом итальянца, поставить на победу Синнера можно с коэффициентом 1.20. Шансы немецкого теннисиста оценили в 4.50.

На то, что в матче будет как минимум четыре сета, дают котировку 1.65, а тай-брейк во встрече доступен за 1.35. На то, что Синнер выиграет, не отдав сопернику ни партии, можно сделать ставку за 2.45.

Прогноз на матч Янник Синнер — Александр Зверев (12.07.2026)

Долго раскачивался на этом турнире Янник Синнер, играл пять сетов в первом круге, не был убедителен дальше по сетке, опасался лондонской жары, однако в полуфинале все опасения его поклонников развеялись. То, как итальянец действовал против Новака Джоковича — почти идеальный теннис. Не оставил ни единого шанса легендарному сербу и выиграл в трёх партиях. Практически все эксперты после этого полуфинала сошлись во мнении, что, если Янник выступит так в решающем матче, ловить Александру Звереву нечего. Уж слишком неуязвимым смотрелся Синнер.

Тем более что Александр и трава — вещи, конечно, совместимые, но говорить о какой-то любви немца к этому покрытию не стоит. Собственно, в этом году у него случился прорыв — он добрался до финала на Уимблдоне. Раньше лучшим результатом был скромный четвёртый круг.

Отчасти помогла сетка. До четвёртого круга проблем не было, там пришлось помучиться с Иржи Легечкой. Поединок растянулся на два дня, и если в первый вечер Зверев взял два сета, то на следующий день уступил третью партию, да и в четвёртой вырвал победу только на тай-брейке. Самой сложной проверкой обещал быть матч с Тейлором Фрицем, однако американец сражался не столько с соперником, сколько со своим коленом. Ну а в полуфинале Звереву достался Артур Фери, которого на этой стадии вообще не ждали.

Впрочем, Звереву стоит отдать должное. Он хорошо подавал в ключевые моменты своих встреч, ну и вообще выглядел уверенно — психологический груз после победы на «Ролан Гаррос» спал. Но хватит ли этих козырей, чтобы победить Синнера в финале? Сомнительно.

В очных встречах всё тоже грустно для Александра — 1-9. Единственная победа была добыта в США в 2023 году. С тех пор — сплошь неудачи, а в последних шести матчах он не взял у Синнера и сета.

Очевидно, что итальянец — явный фаворит и шансов у Зверева не так много. Помочь могут хорошая подача и уверенность в ключевые моменты матчей. По турниру с этим было неплохо, однако финал и Синнер — другое давление. Предлагаем поставить на победу Синнера со счётом 3:0. Если он сыграет хотя бы на 70-80% от уровня встречи с Джоковичем, то никаких проблем не испытает. Да и какая-никакая реваншистская мотивация есть — доказать, что на «Ролан Гаррос» Янник проиграл жаре и никому больше.

Ставка: победа Синнера 3:0 за 2.45.