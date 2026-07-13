Франция — Испания. Прогноз на полуфинал ЧМ-2026

Во вторник, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Коэффициенты на матч Франция — Испания 14 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.43. Победа Испании оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.26.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Испания

По пустякам просьба не беспокоить. Примерно под таким девизом проходит это противостояние в последние годы. Судите сами.

Возьмём пятилетний отрезок. Без лишнего повода соперники не встречаются. Вот три последних случая. 2021 год: финал Лиги наций, французы побеждают со счётом 2:1. Евро-2024, полуфинал. Испанцы возвращают должок. Зеркально. Тот же счёт — 2:1, хотя пропустили первыми. Благодаря голам Ламина Ямаля и Дани Ольмо пробились в финал. Наконец, полуфинал Лиги наций — 2025. Та игра была бы обречена войти в историю, если бы состоялась на Евро или на чемпионата мира. А так — сцена мелковата. Хотя представление выдалось на славу. Девять голов за два тайма! «Трёхцветные« «горели» со счётом 1:5, забили три мяча за 14 минут и всё же уступили.

После такого возникает соблазн взглянуть на группы атаки с обеих сторон. Впечатляет, что тут скажешь! Звезда на звезде сидит и звездой погоняет. Это как минимум. А как максимум — суперзвезда. Мбаппе, Ямаль, Майкл Олисе — список можно продолжать и продолжать, суть понятна. Уровень индивидуального мастерства – высочайший. Дашь слабину — вынимай. Очевидно, на своей половине командам придётся продемонстрировать максимум. Иначе — без шансов.

Так и хочется довериться истории противостояния и звонкости имён. Да и заиграть голы в обе стороны с нестыдным коэффициентом 1.72. Не спешите! Скорее всего, перед нами ловушка. Достаточно сказать, что в шести матчах чемпионата мира по футболу сборная Испании пропустила лишь один мяч. Вовсе не из-за чудес вратаря, хотя Унай Симон своё забирал исправно. Но не более того. Подопечные Луиса де ла Фуэнте банально не позволяли создать что-то у собственных ворот. Вход строго по пропускам. Это первое.

Второй аргумент даже важнее. Невооружённым взглядом видно, как соперники уважают друг друга. Добавим к этом высочайшую цену ошибки. При таком сопротивлении даже 0:1 рискует оказаться непреодолимым препятствием. Испанцы в принципе крепким командам на ЧМ-2026 забивают со скрипом, а у Франции мощи и мастерства хватит на троих. Пожалуй, проверим обе забьют — нет. При коэффициенте в районе двойки бы воздержались, но 2.27 — совсем другой разговор. На наш взгляд, тут будет больше напряжения и давления, чем голов.

Ставка: обе забьют — нет за 2.27.