Мбаппе покажет Ямалю, кто главный на ЧМ-2026

Во вторник, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Коэффициенты на матч Франция — Испания 14 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.43. Победа Испании оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.26.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Испания

О-хо-хо, вот это битва! Жаль, что только в полуфинале. В том смысле, что обе команды однозначно заслуживают участия в главном матче. Высочайшие ожидания оправдали, а местами даже превзошли. Получалось, понятно, не всё, однако на крупных турнирах иначе не бывает. Не просто так многие окрестили битву сборных Франции и Испании скрытым финалом. Интриг хватает на любом уровне, выбирай любую.

Во-первых, в последние пять лет трижды сходились на поздних стадиях различных турниров. Да, дважды в Лиге наций, но всё равно кое о чём говорит. Плюс полуфинал Евро-2024, где сборная Испании оказалась сильнее. А затем забрала и финал.

Во-вторых, дуэль возрастных тренеров. Опытнейший Дидье Дешам после чемпионата мира по футболу — 2026 уйдёт из сборной Франции. Луис де ла Фуэнте тоже совсем не юн, однако к моменту назначения был известен лишь в узких кругах. И вот пожалуйста: под его руководством испанцы так попёрли, что остановить удалось одному Возинье. А покоритель наших сердец выступления на первенстве мира завершил.

Зато у Франции есть мощнейшая группа атаки. И это в-третьих: раскручивать полуфинал через противостояние Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля проще всего. Честно говоря, у «трёхцветных» преимущество. Ямаль активен, много финтит и притягивает внимание обороны, однако влияние в лучшем случае косвенное. Иное дело Мбаппе, всерьёз претендующий на звание лучшего бомбардира ЧМ-2026. Группа поддержки у него явно интереснее, да и в целом Франция выглядит более разнообразной на чужой половине. Фирменная сушка игры от Дидье Дешама осталась в прошлом.

Впечатляет и характер. Выдержали смешанные единоборства с мячом в исполнении Парагвая. На провокации не поддавались, своего добились. Методично гнули крепких марокканцев ровно до тех пор, пока те не сломались. Добавим сюда натужные выступления Испании на предыдущих стадиях: сопротивление Португалии и Бельгии преодолевали в самой концовке, на тоненького. Линия обороны хороша для владения мяча и вертикального футбола, но за смелость стремительный Мбаппе с партнёрами накажет, а в позиционной защите ошибки случаются.

И последнее. Возможно, самое важное. Сборная Франции свой четвертьфинал провела на сутки раньше. Внушительная фора для крупных турниров, где времени на отдых мало, а перелётов — много. Это не гарантирует ровным счётом ничего, но всё же даёт финалисту ЧМ-2022 преимущество. Брать ли П1 за 2.43 — дело вкуса, риск осязаемый. А вот победа французов с нулевой форой за 1.72 выглядит надёжно. В случае ничейного исхода по итогам двух таймов произойдёт возврат.

Ставка: победа сборной Франции с нулевой форой за 1.72.