Экспресс на 14 июля: Франция радует на ЧМ-2026, «Локомотив» и ЦСКА — в Москве

Чемпионат мира по футболу — 2026 подходит к концу, но им дело не ограничивается. Клубы РПЛ готовятся к старту сезона при помощи товарищеских матчей. Специально для читателей «Чемпионата» подготовили экспресс на игры, которые состоятся 14 июля.

Прогноз на матч товарищеский матч «Локомотив» — ЦСКА

Конечно, вывеска «Локомотив» — ЦСКА на общем фоне товарищеских игр резко выделяется. К тому же игра пройдёт не где-нибудь, а на «РЖД Арене». Можно сказать, генеральная репетиция. По крайней мере по части антуража. Определить фаворита сложно, если вообще возможно. Игра предсезонная, результат сугубо вторичен. Зато в четырёх из пяти предыдущих очных встреч зрители видели не менее трёх голов. Есть все основания полагать, что тенденция сохранится.

Во-первых, проблемы у обеих команд в обороне очевидны. Во-вторых, сборы в самом разгаре, время для экспериментов, поисков и ошибок. Одна середина поля у железнодорожников чего стоит! В-третьих, игра товарищеская, однако условия приближены к боевым. Прекрасная возможность порадовать и себя, и зрителей, сыграв от чистого сердца. Неудивительно, что букмекеры практически не сомневаются в высокой результативности. На тотал больше 3 мячей дают 2.00, нас вполне устроит.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Испания

Раскручивать полуфинал через противостояние Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля проще всего. Честно говоря, у «трёхцветных» преимущество. Ямаль активен, много финтит и притягивает к себе внимание обороны, однако его влияние по большей части косвенное. Иное дело Мбаппе, всерьёз претендующий на звание лучшего бомбардира ЧМ-2026. Группа поддержки у него явно интереснее, да и в целом Франция на удивление выглядит более разнообразной на чужой половине. Фирменная сушка игры от Дидье Дешама осталась в прошлом.

Впечатляет и характер. Французы выдержали смешанные единоборства с мячом в исполнении Парагвая. На провокации не поддались, своего добились. Методично гнули крепких марокканцев ровно до тех пор, пока те не сломались. Добавим сюда натужные выступления Испания на предыдущих стадиях: сопротивление Португалии и Бельгии преодолевали в самых концовках, на тоненького. Линия обороны хороша для владения мячом и вертикального футбола, но за смелость стремительный Мбаппе с партнёрами накажут, а в позиционной защите ошибки случаются.

И, возможно, самое важное. Сборная Франции свой четвертьфинал провела на сутки раньше. Внушительная фора на крупных турнирах, где времени на отдых мало, а перелётов — много. Это не гарантирует ровным счётом ничего, однако всё же даёт финалисту ЧМ-2022 преимущество. Брать ли П1 за 2.43 — дело вкуса, риск осязаемый. А вот победа французов с нулевой форой за 1.72 выглядит надёжно. В случае ничейного исхода по итогам двух таймов произойдёт возврат.

Экспресс на футбол 14 июля

Ставка 1: тотал больше 3 голов в матче «Локомотив» — ЦСКА за 2.00.

Ставка 2: Франция победит Испанию с форой (0) за 1.72.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.72 = 3.44.