Сборной Испании просто не хватит сил

Сегодня, 14 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Коэффициенты на матч Франция — Испания 14 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.43. Победа Испании оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.26.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Испания

Вроде бы сборные Аргентины и Англии хороши, по части результативности и звонких имён дадут фору кому угодно. Однако многие считают скрытым финалом именно противостояние Франции с Испанией. Звучит, может, слишком громко, однако логика в подобных утверждениях присутствует. Непосредственно по качеству футбола они и в самом деле выделяются. А главное — есть опыт прохождения по-настоящему опасных оппонентов. При всём уважении к Египту или Швейцарии, которых с горем пополам одолели те же аргентинцы.

Предыдущая очная встреча запомнилась. Что любопытно, она тоже состоялась в полуфинале крупного турнира. Евро-2024, бодрейший старт с тремя голами за 25 минут. Французы вышли вперёд, но совсем ненадолго. Сборная Испании быстро отыгралась, затем почти сразу добыла лидерство. В оставшееся время много чего случилось. Кроме голов. 2:1 – Испания в финале.

На сей раз расклад отличается. Во-первых, испанцы выглядят не такой машиной, как пару лет назад. Ямаль после повреждения не феерит, за весь турнир испанцы уверенно разобрались разве что с Саудовской Аравией и Австрии. Мягко говоря, не самые мощные оппоненты. С Португалией и Бельгией каким-то чудом не ушли в дополнительное время. Оба раза помогли поздние голы Микеля Мерино. Побеждают, но как-то натужно.

Во-вторых, Франция ощутимо прибавила. Это прежде при Дидье Дешаме она выглядела пассивно, осторожно, постоянно оглядывалась на свои ворота. На ЧМ-2026 расклад иной. Взяли тайм с Сенегалом на прогрев — и понеслось. Атакуют французы разнообразно, забивают много, на скамейке всегда есть варианты для усиления игры. Не пошло у одного — выпускают второго. Требуется внести изменения в происходящее на поле — да пожалуйста. Выбирайте любого. Красота.

И, наконец, третье. Франция в четвертьфинале без особых хлопот дожала сборную Марокко — 2:0. Испанцы же долго возились с Бельгией (2:1), однако дело даже не в затраченных силах. Они играли на сутки позже — 10 июля против 9 июля. Надо ли говорить, что значит лишний день на восстановление по ходу крупного турнира с таким соперником? Есть подозрение, что «трёхцветные» получат преимущество в энергии и свежести.

Полагаем, что после перерыва, когда основа подсядет и пойдут замены, разница лишь увеличится. Резерв у Франции мощнейший. Так что возьмём гол сборной Франции во втором тайме за 1.71. Любителям рисковать есть смысл рассмотреть П1 во втором тайме за 2.58.

Ставка: сборная Франции забьёт во втором тайме за 1.71.