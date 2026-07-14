Англия — Аргентина. Прогноз на полуфинал ЧМ-2026

15 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу Англия — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Коэффициенты на матч Англия — Аргентина 15 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Томаса Тухеля. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 2.59. Победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.08.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Вроде бы обе команды весьма имениты, постоянно включаются в списки фаворитов крупных турниров и доходят до поздних стадий. Однако история противостояния крайне скупа, хотя в ХХ веке регулярно выдавали что-нибудь эдакое. Дальше – как отрезало. 20 лет не пересекались вообще. Предыдущая битва датирована 2005 годом. Тогда сборная Англии взяла верх со счётом 3:2, но то был товарищеский матч. В официальных турнирах не пересекались ещё дольше.

Прежде всего, конечно, вспоминаются игры имени Дэвида Бекхэма на ЧМ-1998 и ЧМ-2002. В первом случае полузащитник был удалён, и Аргентина прошла дальше по пенальти, во втором — сам забил с 11 метров единственный мяч и восстановил репутацию, принеся своей команде победу. Между этими славными эпизодами также затесалась ещё одна товарищеская встреча. Совсем непримечательная — 0:0.

С точки зрения математики и здравого смысла одна ставка буквально вопит о себе. Действующие чемпионы мира пропускают на протяжении четырёх матчей, хотя уровень соперников был так себе. По крайней мере по меркам плей-офф первенства мира. 3:1 с Иорданией — ладно, к тому моменту турнирной мотивации не было, вынесем за скобки. А вот пропустить по два от Кабо-Верде и Египта, а затем один от Швейцарии — это уже серьёзно. Подопечные Мурата Якина, возможно, тоже оформили бы второй мяч, если бы не остались в меньшинстве.

Второй момент. Сборная Англии блещет далеко не всегда, с теми же норвежцами долгое время вообще ничего создать не могла. Зато забивает исправно. 12 голов за шесть матчей, если считать только основное время. Выстояла лишь сборная Ганы, но у Аргентины, насколько известно, нет мощных шаманов. А на всех остальных Кейн, Беллингем и партнёры так или иначе находили управу.

В общем, ИТБ 1 гола сборной Англии с нестыдным коэффициентом 1.75 просто напрашивается. Оборона у аргентинцев в лучшем случае невыдающаяся. А скорее — средненькая. У англичан же сразу несколько человек на ровном месте способны создать гол. Если подопечные Томаса Тухеля ограничатся одним взятием ворот, произойдёт возврат ставки. Второй мяч принесёт прибыль. Пожалуй, просто шикарный вариант.

Ставка: ИТБ 1 гола сборной Англии за 1.75.