Кубок России по футболу: «Спартак» защищает титул, «Зенит» исправляет ошибки

Российский футбол готовится к возвращению в строй. На 18 июля запланирован матч за Суперкубок страны, следом стартуют РПЛ и Кубок России. Жеребьёвка Кубка состоялась ещё во второй половине июня. Самое время узнать, кого букмекеры считают фаворитами турнира.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак». В финале прошлого розыгрыша турнира красно-белые в серии пенальти обыграли «Краснодар».

Формат и результаты жеребьёвки Кубка России

Формат по сравнению с предыдущим сезоном не изменился. Поначалу две сетки могли смущать и путать, однако постепенно болельщики адаптировались. Путь РПЛ и Путь регионов, проигравшие в плей-офф Пути РПЛ получают второй шанс в нижней части сетки. Формат способствует ярким вывескам на поздних стадиях. Как и год назад, проигравший в финале Пути РПЛ завершает борьбу в турнире.

Теперь освежим в памяти результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России сезона-2026/2027.

Группа A: «Спартак», «Рубин», «Оренбург», «Родина».

Группа В: «Краснодар», «Динамо» Москва, «Ахмат», «Факел».

Группа С: «Зенит», «Балтика», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.

Группа D: ЦСКА, «Локомотив», «Ростов», «Акрон».

По двое лучших из квартета выходят в плей-офф, третьи места отправляются в Путь регионов.

Кто фаворит?

Без сюрпризов. Фаворитом считается «Зенит», ставки на победу подопечных Сергея Семака принимаются с коэффициентом 3.00. Вроде бы очевидно, однако на этот турнир их гегемония не распространялась и прежде. С 2020 года сине-бело-голубые забрали трофей лишь однажды — в 2024-м, когда на исходе компенсированного времени финала дожали «Балтику» (2:1).

Второе место занимает действующий финалист «Краснодар», его шансы оценены в 5.00. Клуб Сергея Галицкого трижды добирался до решающего матча: в 2014 году уступил по пенальти «Ростову», в 2023-м тем же способом не совладал с ЦСКА, а полтора месяца назад оформил сомнительный «хет-трик». Снова неудача в серии пенальти, теперь в матче со «Спартаком». Может, пора?

Сами красно-белые замыкают тройку претендентов. На защиту титула выставлен коэффициент 6.00, то есть шансы составляют примерно 16%. Главный тренер Хуан Карлос Карседо хорошо начал, однако работа на трансферном рынке оставляет желать лучшего.

Кто может преподнести сюрприз?

Следом расположились два московских клуба — «Локомотив» (8.00) и «Динамо» (9.00). Подопечные Михаила Галактионова в прошлом сезоне выдали максимум в РПЛ, а вот в Кубке умудрились проиграть «Крыльям Советов».

Бело-голубые вернули на пост главного тренера Сандро Шварца. В РПЛ с ходу замахнуться на золото едва ли удастся, слишком много вопросов и уязвимостей. А вот в кубковом турнире шансы явно будут. Не исключено, что второй год подряд придётся делать акцент на него. За пределами пятёрки фаворитов остался ЦСКА — на него дают лишь 11.0.

Остальные заметно отстают. Ставки на победу «Балтики» принимаются с коэффициентом 25.0, победа «Рубина» доступна за 30.0, а на «Ахмат» дают 50.0. Дальше начинается научная фантастика: 80.0 – на «Ростов» и по 100.0 – на махачкалинское «Динамо», «Крылья Советов» и «Родину».

А от кого ждёте успеха вы?