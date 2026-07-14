Месси не сможет победить время

15 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года Англия — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Коэффициенты на матч Англия — Аргентина 15 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Томаса Тухеля. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 2.59. Победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.18. Ничейный исход можно найти в линии за 3.08.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина

С каждым новым матчем сомнений в сборной Аргентины лишь добавляется. Справедливости ради ровно тем же способом она выиграла и чемпионат мира по футболу — 2022. Тоже практически на каждой стадии ходила по грани пропасти, побеждая на тоненького. Думается, два раза в одну воронку снаряд не попадёт. Во-первых, соперник мощный. Во-вторых, Лионель Месси постарел на 3,5 года.

Лео, конечно, великий. Вполне возможно, лучший в истории. Но не всемогущий же. И без того приготовил для нас целую россыпь незабываемых моментов на ЧМ-2026. Однако время постепенно берёт своё. В 39 лет выдерживать плотный график на фоне постоянных перелётов крайне сложно. Это только кажется, что он ходит пешочком и всё делает не напрягаясь. Даже хоть пешочком в таком возрасте на высочайшем уровне крайне сложно.

Уже во втором раунде плей-офф со сборной Египта аргентинцы выглядели печально. Не будем спорить о судействе, ограничимся фактами: «горели» 0:2 к 78-й минуте, Месси получал передачи в привычных зонах, однако ничего не создавал. К счастью, упрощение игры и суетливость соперника позволили вырвать победу. Звоночек прозвенел, но мало ли. На крупных турнирах бывает всякое. Допустим.

Четвертьфинал показал — это была не случайность. Единственный гол в основное время действующие чемпионы мира забили после стандартного положения. С игры — пусто. Да и вообще смотрелись весьма тускло. Пробиться через центр поля не удаётся, ведь все давно поняли, что на флангах сборная Аргентины не блещет. Насыщают середину, вынуждая подопечных Лионеля Скалони мельчить и терять мяч или сбиваться на непривычный футбол. В итоге победили в дополнительных таймах, однако даже после дурацкого удаления Брила Эмболо в течение 40 минут не могли отличиться. В общем, не убедили. В полных составах у Швейцарии были все основания рассчитывать на большее.

Сборная Англии умеет усыплять соперников и зрителей, однако хватка принципиально иная. Не чета Египту или Швейцарии. Дашь руку — откусит по локоть. Гарри Кейн всегда готов решить, Джуд Беллингем проводит мощнейший турнир. У англичан есть все основания рассчитывать на преимущество в физической готовности. Если справятся при стандартах в обороне, наверняка пройдут дальше. Месси, похоже, просто «наелся», а превзойти команду Тухеля одной-двумя вспышками слишком сложно. Не ждём от Лео подвигов. Их и так было очень много. Особенно для 39 лет.

Ставка: Лионель Месси не забьёт за 1.55.