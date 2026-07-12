Магомед Анкалаев — Халил Раунтри. Чего ждать от главного боя UFC Fight Night 282

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоится вечер единоборств UFC Fight Night 282. В главном бою этого турнира Магомед Анкалаев встретится с американцем Халилом Раунтри. Поединок пройдёт в полутяжёлом весе. Для россиянина это попытка начать путь к чемпионскому поясу сначала после поражения от Алекса Перейры.

Где смотреть UFC Fight Night 282

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 282 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало боя Анкалаев — Раунтри ожидается в 21:30 мск.

Чего ждать от боя Анкалаев — Раунтри

Конечно, поражение от Алекса Перейры в реванше, да ещё нокаутом, да ещё в первом раунде — тяжёлый удар по карьере Магомеда Анкалаева. Однако жизнь продолжается, нужно закрывать эту неудачу и заново подбираться к чемпионскому бою. Россиянин решил начать с Халила Раунтри, причём пообещал не прибегать к борьбе и провести весь поединок в стойке. Любопытный шаг. Но для возвращения уверенности и привлечения внимания к противостоянию очень даже годится.

Что собой представляет Халил Раунтри? Довольно интересный боец, сильный ударник, однако, что называется, без чемпионской ДНК. Главная проблема американца — его выносливость. Бензина на длительный поединок ему не хватает. Собственно, поэтому он и проигрывал действительно сильным соперникам. Кстати, у него сейчас тоже незакрытое поражение — от Иржи Прохазки.

Очевидно, что на дистанции пяти раундов Халилу ловить нечего. Поэтому он полезет вперёд в надежде нокаутировать Магомеда. Такое дежавю боя с Перейрой. Но очевидно, что россиянин сделал выводы, это слишком сильный и умный боец, чтобы второй раз наступить на те же грабли. Раунтри полезет вперёд, а Анкалаев будет удерживать его на дистанции, быстро и точно контратакуя. По сути, Магомед будет даже немного провоцировать соперника на выпады, чтобы ловить его на встречном движении и набирать очки. Тактика простая, однако действенная. По крайней мере, перед поединком вероятный его ход смотрится именно так.

Что до обещания провести бой в стойке и устроить мастер-класс по ударке высокого уровня, то здесь вполне можно поверить Анкалаеву. Его умений в стойке должно хватить с запасом. Главное — удержать концентрацию в первые два раунда, остудить пыл американца. А дальше Раунтри должен начать уставать. Собственно, букмекеры с этим согласны. Коэффициенты 1.25 — 1.28 против 3.30 — 4.00 красноречиво говорят о том, что все ждут победы Магомеда. И с ними сложно спорить в этой ситуации.