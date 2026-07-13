Осталась четвёрка сильнейших! Кто же станет победителем ЧМ-2026?

На ЧМ-2026 осталось сыграть всего четыре матча. Впереди полуфиналы, а за главный приз продолжают сражаться только четыре команды. И среди них нет каких-то сенсационных прорывов, здесь оказались те, кому эксперты предсказывали борьбу за самые высокие места. Что ж, тем интереснее и тем сложнее предсказать победителя. Букмекеры обновили линию на чемпионство, а вы сделаете свой выбор! Кто же доберётся до заветного трофея?
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Франция — коэффициент 2.45
Очевидно, что пока эта команда показывает самый яркий и самый уверенный футбол среди всех участников. В плей-офф встречались с разными типажами команд — играющей Швецией, грубым и защитным Парагваем, наконец, со сборной Марокко, которая очень прибавила в последние годы. И все эти команды Франция уверенно прошла. Зубодробительное нападение, которое на этом турнире пока не смог остановить никто. Оборона выглядит послабее, но и перед ней неразрешимых задач не ставили. В общем, французы выглядят очень сильно. Однако далеко не всегда большие турниры выигрывают те, кто смотрится лучше всех.
Англия — коэффициент 4.20
Томаса Тухеля активно критикуют, но он идёт своей дорогой. И вот Англия уже в полуфинале! Победы над Мексикой и Норвегией внушают уважение, пусть они были достигнуты и не с огромным превосходством. Тухель нашёл позицию и реанимировал Джуда Беллингема, это большое подспорье для Гарри Кейна, которого соперники стерегут. Разве что игра Джордана Пикфорда смущает — вратарь англичан не выглядит оплотом надёжности.
Испания — коэффициент 4.20
Не то чтобы Испания смотрится плохо, но на Евро-2024 впечатление от команды Луиса де ла Фуэнте было более ярким. Тем не менее закружить голову своей каруселью около ворот они могут любому сопернику. Хотелось бы больше остроты впереди, но в полуфинале с Францией соперник точно не будет окапываться у своих ворот. Так что испанцам где-то будет даже попроще. Вопрос в высокой линии обороны, которая не выглядит оплотом надёжности. Что перевесит? Посмотрим!
Аргентина — коэффициент 5.25
За пару раундов плей-офф аналитики снизили шансы действующих чемпионов мира. Команда Лионеля Скалони проводит плей-офф со скрипом — тут два овертайма и сумасшедшее спасение с 0:2 в игре с Египтом. И соперники-то были не самые сильные, к топ-сборным можно отнести разве что Швейцарию. Вся игра у аргентинцев заточена под Месси, а он пока взрывается в плей-офф только эпизодами. Но характер эта сборная уже не раз показывала, а до вершины всего два шага. Так что сбрасывать со счетов Аргентину никак нельзя.