Осталась четвёрка сильнейших! Кто же станет победителем ЧМ-2026?

На ЧМ-2026 осталось сыграть всего четыре матча. Впереди полуфиналы, а за главный приз продолжают сражаться только четыре команды. И среди них нет каких-то сенсационных прорывов, здесь оказались те, кому эксперты предсказывали борьбу за самые высокие места. Что ж, тем интереснее и тем сложнее предсказать победителя. Букмекеры обновили линию на чемпионство, а вы сделаете свой выбор! Кто же доберётся до заветного трофея?

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