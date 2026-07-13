Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

ЧМ-2026 по футболу, рейтинг, кто выиграет, Франция, Испания, Англия, Аргентина

Осталась четвёрка сильнейших! Кто же станет победителем ЧМ-2026?
Пётр Кондаков
Рейтинг: кто станет победителем ЧМ-2026?
Комментарии
Ни одной сенсации среди участников полуфиналов. Тем интереснее!

На ЧМ-2026 осталось сыграть всего четыре матча. Впереди полуфиналы, а за главный приз продолжают сражаться только четыре команды. И среди них нет каких-то сенсационных прорывов, здесь оказались те, кому эксперты предсказывали борьбу за самые высокие места. Что ж, тем интереснее и тем сложнее предсказать победителя. Букмекеры обновили линию на чемпионство, а вы сделаете свой выбор! Кто же доберётся до заветного трофея?

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто выиграет ЧМ-2026?
Фото: Shaun Botterill/Getty Images
1 место

Франция — коэффициент 2.45

Очевидно, что пока эта команда показывает самый яркий и самый уверенный футбол среди всех участников. В плей-офф встречались с разными типажами команд — играющей Швецией, грубым и защитным Парагваем, наконец, со сборной Марокко, которая очень прибавила в последние годы. И все эти команды Франция уверенно прошла. Зубодробительное нападение, которое на этом турнире пока не смог остановить никто. Оборона выглядит послабее, но и перед ней неразрешимых задач не ставили. В общем, французы выглядят очень сильно. Однако далеко не всегда большие турниры выигрывают те, кто смотрится лучше всех.

Фото: Richard Pelham/Getty Images
2 место

Англия — коэффициент 4.20

Томаса Тухеля активно критикуют, но он идёт своей дорогой. И вот Англия уже в полуфинале! Победы над Мексикой и Норвегией внушают уважение, пусть они были достигнуты и не с огромным превосходством. Тухель нашёл позицию и реанимировал Джуда Беллингема, это большое подспорье для Гарри Кейна, которого соперники стерегут. Разве что игра Джордана Пикфорда смущает — вратарь англичан не выглядит оплотом надёжности.

Фото: David Ramos/Getty Images
3 место

Испания — коэффициент 4.20

Не то чтобы Испания смотрится плохо, но на Евро-2024 впечатление от команды Луиса де ла Фуэнте было более ярким. Тем не менее закружить голову своей каруселью около ворот они могут любому сопернику. Хотелось бы больше остроты впереди, но в полуфинале с Францией соперник точно не будет окапываться у своих ворот. Так что испанцам где-то будет даже попроще. Вопрос в высокой линии обороны, которая не выглядит оплотом надёжности. Что перевесит? Посмотрим!

Фото: David Ramos/Getty Images
4 место

Аргентина — коэффициент 5.25

За пару раундов плей-офф аналитики снизили шансы действующих чемпионов мира. Команда Лионеля Скалони проводит плей-офф со скрипом — тут два овертайма и сумасшедшее спасение с 0:2 в игре с Египтом. И соперники-то были не самые сильные, к топ-сборным можно отнести разве что Швейцарию. Вся игра у аргентинцев заточена под Месси, а он пока взрывается в плей-офф только эпизодами. Но характер эта сборная уже не раз показывала, а до вершины всего два шага. Так что сбрасывать со счетов Аргентину никак нельзя.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android