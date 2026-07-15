Экспресс на Лигу чемпионов: болеем за Беларусь и Казахстан

Среда — это не только второй полуфинал чемпионата мира по футболу. В Лиге чемпионов продолжается квалификация, дошли до ответных матчей первого раунда. Специально для вас авторы «Чемпионата» подготовили экспресс на матчи 15 июля.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Университатя» Крайова — «МЛ Витебск»

Честно говоря, интриги тут совсем немного. Ожидания от «МЛ Витебск» были, больно уж лихо команда ворвалась в элиту футбола Беларуси, да и финансовые возможности по национальным меркам солидные. Увы, на международной арене требуется что-то ещё. Шансы теплятся, но не более того, ведь неделю назад получили 1:4 на нейтральном поле в Венгрии. Получается, нужно на заказ громить соперника в Румынии. Верится с трудом.

И ведь не то чтобы выглядели совсем ужасно. Вовсе нет, разгрома точно не заслуживали. Парочка дурацких ошибок на ровном месте, парочка пенальти, которые чемпион Румынии реализовал. Итоговые 1:3 позволяли бы на что-то рассчитывать, однако на 90+4-й минуте получили четвёртый. Не спасли ни Шамар Николсон, ни Сергей Баланович. Бывшие игроки РПЛ вышли на замену во втором тайме.

Букмекеры в представителя Беларуси вообще не верят, на проход дают 40.0. Вопросов нет. Брать ли Х2 за 3.80 — дело вкуса. «Университатя» сняла практически все вопросы, а клубу из Витебска остаётся хотя бы хлопнуть дверью. Нам больше нравится гол в первые 30 минут за 1.78. Всё просто: если представитель Беларуси на что-то рассчитывает, придётся рисковать с самого начала. Значит, моменты вряд ли заставят себя ждать.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Сутьеска» — «Кайрат»

Тут всё куда интереснее. «Кайрат» однозначно сильнее, что доказал в первой встрече. Владел подавляющим преимуществом на любой вкус: хоть территориальным, хоть по моментам. Создал предостаточно, обложил соперника угловыми и штрафными. Всё хорошо, вот только реализацию где-то потеряли. Да и вратарь черногорцев поймал кураж. Первого гола пришлось ждать аж до 76-й минуты. И то не слава богу — вскоре пропустили ответный.

В общем, выиграли — и ладно. Спасибо испанского форварду Марку Гуалю, который отличился на 90+3-й минуте. Из таких откровенно неудачных дней нужно выжимать хоть что-то. «Кайрату» удалось. Повторить прошлогоднюю сказку и добраться до группового этапа будет сложно, однако дожимать чемпиона Черногории необходимо. В классе он уступает.

Букмекеры не сомневаются в команде Рафаэля Уразбахтина, хотя не всё так очевидно. На Балканах всегда сложно, потому П2 за смешной коэффициент 1.69 нас не интересует. Букмекеры отчего-то ждут результативного футбола, хотя расклад простой: «Сутьеске» придётся атаковать, а она на таком уровне это делать не способна. Чемпион Казахстана имеет все основания отдать мяч и не форсировать ситуацию. Тотал меньше 2.5 гола за 2.15 напрашивается.

Экспресс на Лигу чемпионов 15 июля

Ставка 1: гол в первые 30 минут матча «Университатя» — «МЛ Витебск» за 1.78.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 гола в матче «Сутьеска» — «Кайрат» за 2.15.

Общий коэффициент: 1.78 х 2.15 = 3.83.