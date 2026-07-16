Экспресс на еврокубки: киевское и минское «Динамо» рвутся в бой

С полуфиналами чемпионата мира по футболу — 2026 разобрались, есть время выдохнуть перед заключительными матчами. Если без футбола по вечерам вы уже не можете, обратите внимание на квалификацию Лиги Европы и Лиги конференций. Там 16 июля состоятся ответные встречи первого раунда. Авторы «Чемпионата» составили для вас экспресс из матчей киевского и минского «Динамо».

Прогноз на матч Лиги Европы «Университатя» Клуж-Напока — «Динамо» Киев

«Университатя» — команда сравнительно скромная. Вице-чемпион Румынии со скромным бюджетом, сдержанными амбициями и откровенными ноунеймами в составе. Вроде бы ничего пугающего, да всё же не представители Исландии или Северной Ирландии. Цену себе знают.

Киевляне в первом матче не реализовали внушительное преимущество. Мячом владели с первых и до последних минут, обложили штрафную соперника, постоянно подавали угловые. На статистику ударов даже смотреть больно — 22 против трёх. Правда, по большей части они оказались дальними, из-за пределов штрафной площади. Моменты, конечно, имели, но нельзя сказать, что прямо уж разрывали оппонента. С реализацией не задалось — едут в Румынию при 0:0.

Год назад «Университатя» тоже начала квалификацию с гостевой ничьей. Правда, в Лиге конференций и в Армении, а не в Лиге Европы и в Польше. На своём поле в ответной встрече доигрались с «Араратом» до дополнительных таймов, где всё же уступили (1:2 ДВ). Это всё к чему: киевляне сильнее, да только закрываться соперник умеет, а уж поддержка трибун обеспечит фавориту сложные минуты. На наш взгляд, букмекеры переоценивают представителя Украины. 1Х за 2.60 — рабочий вариант, здесь всё не так очевидно.

Прогноз на матч Лиги конференций «Силекс» — «Динамо» Минск

Первый матч минчане провели на нейтральной территории в Болгарии. Смотреть на происходящее было сложно: поле не идеальное, зрителей по минимуму, качество футбола соответствовало антуражу. Бесконечное бодалово. Борьба на всех участках поля, мяч надолго застревал в центре, моменты возникали изредка. Если не считать дальние удары, мало что останется.

Однако представителю Северной Македонии этого хватило. Заработали право на пенальти в концовке первого тайма, реализовали, отдали мяч и спокойно отстояли победу (1:0). Вадим Скрипченко, прекрасно знакомый любителям РПЛ, так ничего не придумал. Две замены в перерыве, крики с бровки — а толку никакого. С такой игрой на выезде минчанам ловить нечего.

Букмекеры, однако, отдают представителю Беларуси преимущество в ответном матче. Пожалуй, подбор исполнителей у них в самом деле посильнее, да только где эти исполнители были неделю назад? 0:1 — вообще не приговор, напрягает больше качество футбола. Потому сыграем против линии. В Северной Македонии легко точно не будет, так что 1Х за 1.67 смотрится недурно.

Экспресс на еврокубки 16 июля

Ставка 1: «Университатя» Клуж-Напока не проиграет киевскому «Динамо» за 2.60.

Ставка 2: «Силекс» не проиграет минскому «Динамо» за 1.67.

Общий коэффициент: 2.60 х 1.67 = 4.34.