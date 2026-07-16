Слуцкий продолжит побеждать в чемпионате Китая

18 июля состоится матч 19-го тура чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгерс». Игра пройдёт в Шанхае. Стартовый свисток запланирован на 14:35 мск.

Коэффициенты на матч «Шанхай Шэньхуа» — «Тяньцзинь» 18 июля 2026 года

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Тяньцзиня» предлагается с коэффициентом 6.70. Победа «Шанхая» оценивается коэффициентом 1.46. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» — «Тяньцзинь»

Год за годом приключения Леонида Слуцкого в Китае становятся веселее и непредсказуемее. Промежуточные успехи были, второе место — тоже. Нынешний сезон бьёт все рекорды событийности. Начали со штрафа за договорняки: дело было задолго до прихода российского тренера, однако расследование завершилось только сейчас. Минус 10 очков, самый большой штраф в элитном дивизионе.

Затем мощно открыли сезон. Долго не проигрывали, даже после предоставления форы соперникам подобрались к тройке призёров. Как вдруг всё исчезло. Май завалили напрочь: семь матчей — ни единой победы. Забивали исправно, пропускали ещё больше. Три ничьих, четыре поражения. Приблизились к зоне вылета. А это уж, конечно, ни в какие ворота не лезет.

Как только тучи сгустились, дела пошли на лад. В Кубке Китая разобрались с аутсайдером второго дивизиона, следом добыли две яркие победы в национальном первенстве. Закрепились в середине турнирной таблицы, до третьего места всего шесть очков. Тут бы ковать железо, пока горячо. Но всё не слава богу. Вмешалась погода. Да как вмешалась.

Матч 18-го тура чемпионата Китая с «Бэйцзин Гоань» перенесли из-за угрозы тайфуна в Шанхае. Сильный ветер и ливни оказались сильнее футбола. Власти объявили жёлтый уровень опасности, а все спортивные мероприятия на открытом воздухе перенесли. Из недельного цикла команда российского специалиста выбыла ровно в тот момент, когда обрела форму.

Может, злее будут? По крайней мере соперник не впечатляет. «Тяньцзинь» занимает предпоследнее место в турнирной таблице с жалкими восемью очками после 17 туров. Нужно делать поправку на тот же скандал с договорняками, его тоже наказали максимально строго и сняли 10 очков. Но всё равно — две победы с того же 1 мая, забивают мало.

Правда, и пропускают в последнее время редко. А ведь букмекеры ждут высокой результативности. Возникает желание сыграть против линии. На тотал меньше 3 голов выставлен приятный коэффициент 1.90. Ставка посмелее — П1 + тотал меньше 3.5 гола за 2.55. «Шанхай» в самом деле сильнее, но разгрома тут быть не должно.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.90.