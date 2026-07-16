Влюбились в сборную Норвегии на ЧМ-2026? Выход есть!

17 июля состоится матч 14-го тура чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Фредрикстад». Игра пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток запланирован на 20:15 мск.

Коэффициенты на матч «Будё-Глимт» — «Фредрикстад» 17 июля 2026 года

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 1.18. Победа «Фредрикстада» оценивается коэффициентом 14.5. Ничейный исход можно найти в линии за 8.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.30, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч чемпионата Норвегии «Будё-Глимт» — «Фредрикстад»

Что делать, если сборная Норвегии покорила ваше сердце и оставила щемящее чувство опустошения после вылета с чемпионата мира по футболу? Можно попробовать снять симптомы просмотрами матчей национального первенства. Подавляющее большинство футболистов выступает в ведущих европейских чемпионатах, зато национального колорита здесь хватит с запасом.

Раз уж до заключительных матчей первенства мира есть немного времени, можно размяться просмотром игр «Будё-Глимт». Сразу скажем: теперь это уже не действующий чемпион страны. В минувшем сезоне из-за игры на несколько фронтов отдали золотые медали «Викингу». Забили больше всех, пропустили меньше всех, без драмы не обошлось. Отстали на одно очко, опередив всех остальных на полтора десятка. И такое бывает.

Сложно возвращаться к суровым скандинавским будням после того, как поставили на уши всю Лигу чемпионов и далеко забрались в плей-офф. Но деваться-то некуда. А то останешься без Лиги чемпионов на будущий год. Ведь к середине июля «Будё-Глимт» располагается лишь на третьей строчке. Опережает лидирующий «Тромсё» по потерянным очкам, зато идущий вторым «Викинг» имеет не только очко форы, но и матч в запасе. Пора бы включаться.

Чемпионат Норвегии только на прошлой неделе вышел с летней паузы. Отдыхали полтора месяца, смотрели чемпионат мира, болели за своих. «Будё-Глимт» без особых вопросов одолел КФУМ со счётом 2:0. Соперник сильно уступает в классе, борется за выживание. Теперь задачка посложнее: «Фредрикстад» спокойно финишировал в серединке год назад, примерно там же находится и теперь. Перед паузой выдал мощный отрезок, но после неё не совладал с крепким «Лиллестремом» (0:2).

Никита Хайкин до Северной Америки не добрался из-за бюрократических проблем, зато остаётся основным голкипером «Будё-Глимт». Конечно, его команда считается явным фаворитом. Видно и по статистике личных встреч: три победы и ничья в четырёх матчах, в прошлом сезоне на своём поле оформили 5:0. До подобного разноса дело вряд ли дойдёт, однако предпосылок для сенсации не видно. Мы бы выбирали между победой фаворита с форой (-2) за 1.73 и П1 всухую за 2.25. Что-то в духе 3:0 или 2:0 напрашивается.

Ставка: «Будё-Глимт» победит и не пропустит за 2.25.