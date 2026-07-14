Англия — Аргентина: без голов зрители не останутся

15 июля состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу Англия — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Начало встречи — в 22:00 мск. Кто же сыграет в решающем матче ЧМ-2026?

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Букмекеры отдают преимущество команде Томаса Тухеля. Сделать ставку на победу сборной Англии можно с коэффициентом 2.59. Победу Аргентины в основное время оценили коэффициентом 3.18. На ничейный исход предлагают коэффициент 3.08.

На выход англичан в финал с учётом возможных овертайма и серии пенальти дают коэффициент 1.81, а на латиноамериканцев — 2.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2026 Англия — Аргентина (15.07.2026)

Классическое и даже острое противостояние, если вспомнить о геополитике. И практически равное, выделить фаворита здесь крайне сложно. Букмекеры отдают небольшое предпочтение англичанам, и их можно понять. Команду Томаса Тухеля критиковали на групповом этапе и в первом раунде плей-офф с ДР Конго, но затем Англия приосанилась. Победы над Мексикой и Норвегией получились породистыми. На характере. С хозяевами чемпионата пришлось полчаса играть в меньшинстве — выстояли. Со скандинавами спаслись с 0:1, хотя сообрази Александр Сёрлот пас на Холанда, и с 0:2 отыграться было бы куда сложнее.

Однако в целом смотрятся англичане хорошо. Расцвёл Джуд Беллингем, Тухель нашёл ему комфортную роль. Разве что Джордан Пикфорд в воротах выглядит слабым звеном. Откровенно пока не «привозит», но ощущение, что учудить может в любой момент, по ходу турнира не рассеивается, а наоборот, усиливается.

Если англичане как будто добирают, то Аргентина после хорошего группового этапа пока не показывает себя в плей-офф. Овертайм с Кабо-Верде, чудесное спасение с Египтом. Не лучшая игра со Швейцарией, где повезло с дурацким удалением соперника за симуляцию. В общем, на тоненького. И быть бы англичанам куда более явными фаворитами, если бы не их вечные неудачи.

У Аргентины вся игра заточена под Лео Месси, и соперники к этому приноровились. Из свежих идей — только навал, который, правда, результат приносит — с Египтом справились именно так. Да и со Швейцарией, пусть победным и стал дальний выстрел Альвареса. Таланта в атаке здесь много.

На что тут обратить внимание? Пожалуй, на голы. Судите сами — Англия в плей-офф пропускала от всех соперников, Аргентина — тоже. Убежать в контратаку и пробить Пикфорда — дело нехитрое. У действующих чемпионов мира вратарь явно сильнее, но вот оборона выглядит бледно, чтобы не сказать — серо. Когда ты пропускаешь по два от Египта и Кабо-Верде, это вызывает вопросы. Швейцария тоже забила, а если бы не та самая красная карточка, вообще неизвестно, чем закончилось бы дело.

При этом обе команды в атаке смотрятся здорово. Без учёта овертаймов за три матча забили по шесть мячей каждая. И у тех и у других нападение выглядит лучше. Поэтому выдумывать здесь ничего не стоит — предлагаем взять ставку на то, что обе забьют. Нулей здесь быть не должно, где тонко, там и рвётся. А первый гол только раскроет игру. Коэффициент более чем рабочий — 2.00.

Ставка: обе забьют за 2.00.