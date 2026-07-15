Яркое открытие сезона. Чего ждать от матча за Суперкубок «Зенит» — «Спартак»

18 июля в Нижнем Новгороде пройдёт матч за Суперкубок России между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком». Начало встречи — в 19:30 мск. Кто начнёт сезон с трофея?

Коэффициенты букмекеров на матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак»

Букмекеры отдают преимущество чемпионам РПЛ. Сделать ставку на победу петербуржцев в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех спартаковцев оценили коэффициентом 3.45. На ничейный исход предлагают коэффициент 3.10.

На победу «Зенита» с учётом возможной серии пенальти дают коэффициент 1.60, а на москвичей — 2.30.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

Чего ждать от матча за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» (18.07.2026)

Вывеска классная, а вот будет ли таковой игра — вопрос. Понятно, что противостояние принципиальное, что и тем и другим важно начать сезон с трофея. Но обе команды столкнулись с проблемами перед этой игрой.

Возьмём, к примеру, «Зенит». Здесь придётся играть без двух футболистов сборной Бразилии, которые получили отдых после ЧМ-2026. Дуглас Сантос и Луис Энрике точно не сыграют за Суперкубок. Ротация станет поуже, хоть у Семака и очень большой выбор футболистов. Но мы же помним, как «Зенит» вымучивал победы в предыдущем сезоне. Вряд ли здесь что-то будет существенно отличаться.

У красно-белых проблема в центре обороны. Срджан Бабич только-только восстановился после тяжёлой травмы, Александер Джику в лазарете. Виктор Парада приехал на днях, вряд ли он сразу получит место в составе. Есть Крис Ву, но и только. Видимо, затыкать дыру будут Русланом Литвиновым, которого Хуан Карлос Карседо видит в первую очередь в опорной зоне. Но на Суперкубок других вариантов как будто нет. Во многом поэтому фаворитом аналитики ведут «Зенит».

Семак и Карседо уже дважды играли между собой. В чемпионате «Зенит» победил во многом благодаря глупому пенальти, который привёз Пабло Солари. В Кубке же ничья, а по пенальти дальше прошёл «Спартак». Бросилось в глаза, что москвичи оба раза классно подстраивались под соперника, испанский тренер в этом хорош. Вероятно, и в этот раз нас ждёт что-то похожее. Команды нейтрализуют сильные стороны друг друга, а на первый план выйдет индивидуальное мастерство.

При этом это первый официальный матч сезона. Ждать от команд автоматизма не приходится. Поэтому букмекеры и склоняются к тому, что обмен голами мы увидим. Индивидуальные ошибки будут наказаны, ведь группа атаки и у тех и у других классная.

В любом случае нас ждёт яркий и эмоциональный матч, который должен дать старт всему сезону!