Франция — Англия. Прогноз на матч за третье место ЧМ-2026

Когда совсем не хочется, но надо.

19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

Коэффициенты на матч Франция — Англия 19 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.01. Победа Англии оценивается коэффициентом 3.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Англия

Споры о необходимости проведения матчей за третье место на крупных турнирах ведутся давно, хотя редко к чему-то приводят. Аргументы понятны: соперники долго готовились, прошли внушительную турнирную дистанцию, оказались в шаге от цели. И проиграли. После чего должны пересобрать себя за пару-тройку суток, найти мотивацию и хоть какие-то силы. Ради бронзовой медали. Которая, конечно, лучше пустого места, но особой разницы для подавляющего числа спортсменов экстра-класса нет.

Логика ФИФА тоже ясна. Во-первых, традиция есть традиция. Во-вторых, лишняя игра в конце турнира и лишние деньги. В-третьих, так пауза до решающего матча немного заполняется, иначе ждать финал было бы слишком долго. В общем, в ближайшее время игры за третье место точно не отменят. А мы и не против. Футболистам тоже деваться некуда — придётся выходить на поле и делать свою работу.

Как вы понимаете, в матчах за третье место составы редко бывают оптимальными. Иногда и вовсе выходят резервисты. Тренеров тоже можно понять: основа после тяжелейшего клубного сезона провела уйму матчей за неполные пять недель, физически и эмоционально истощилась. Гонять лучших игроков страны в таком состоянии — опасная штука. Хотя бы из-за риска травм, когда утомляемость накладывается на внутреннее опустошение.

Кроме того, это шанс дать сыграть на первенстве мира каждому. Поблагодарить представителей дальнего конца скамейки за работу, вклад в атмосферу и много что ещё. Потому игры за третье место сложно прогнозировать. Все мы понимаем, что на бумаге состав у сборной Франции ровнее и сбалансированнее. Однако до оглашения стартовых составов делать какие-то прогнозы чревато. Допустим, «трёхцветные» выпустят резерв, а англичане — полуторный состав. Шансы как минимум выравняются.

Букмекеры по традиции ждут от игры за бронзу голов. На первый взгляд, понятно: тактика больше не довлеет, страх вылететь пропал. На деле же результативность не улетает в космос. На ЧМ-2022, например, Хорватия обыграла Марокко со счётом 2:1, а в 2018 году Бельгия расправилась с Англией (2:0). На ЧМ-2014 в Бразилии хозяева проиграли Нидерландам со счётом 0:3. В общем, можно с чистой совестью брать тотал меньше 3 мячей с коэффициентом 2.10. Линия даже оставляет возможность выбрать ТМ 3.5 гола за нестыдные 1.71. Играть придётся на жаре, так что какого-то безумного темпа не ожидаем.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 2.10.