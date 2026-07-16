Испания — Аргентина. Прогноз на финал ЧМ-2026

19 июля состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Коэффициенты на финал Испания — Аргентина 19 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 2.31. Победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на финальный матч ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Дождались. Чемпионат мира по футболу — 2026 растянулся на какое-то неприличное время — пять с лишним недель. Хотя скорее непривычное. Многое осталось позади, хорошее и не очень. 48 команд, россыпь напряжённых развязок, несколько открытых героев. Переваривать произошедшее будем позже, до старта национальных первенств хватит времени. Сейчас важнее насладиться кульминацией. А она обещает быть ого-го.

Испания против Аргентины — это замечательно. Французы, конечно, по индивидуальному мастерству дадут фору кому угодно, но при столкновении с по-настоящему опасным соперником быстро выяснилось, что они лишь сумма таланта своих футболистов. В отличие от подопечных Луиса де ла Фуэнте, которые в самом деле играли командно. Верить в их победу было не так сложно. Гораздо сложнее представлялся сценарий, при котором они брали верх настолько уверенно и спокойно.

Иной случай Аргентина. Здесь каждая стадия — драма. Как начали в 1/16 финала играть на нервах болельщиков, так и не смогли остановиться. Одни играют на нервах, другие — выигрывают. Другие — это про Месси и компанию. Думалось, что инфарктную развязку с Египтом не превзойти. Ага, как же. Подержите моё мате — примерно так ответили бы игроки Лионеля Скалони. С Англией пропустили первыми, затем сравняли, а в компенсированное время загнали второй. Добро пожаловать в финал!

Букмекеры по привычке не ждут от решающего матча голов. В принципе, логика ясна. Ну, высочайшая цена ошибки, необходимость перестраховаться, сплясать от печки, вот это вот всё. Звучит солидно, авторитетно, по-футбольному. Правда, с реальностью не бьётся. Взглянем на последние финалы чемпионатов мира: 3:3 в Катаре и 4:2 в России. Пять замен, пауза на водопой — всё это лишь способствует результативности.

Между прочим, во всех матчах плей-офф сборная Аргентины непременно забивала и пропускала. Испанцы вроде бы гораздо надёжнее — пробить Уная Симона удалось лишь бельгийцам, хотя в полуфинале голкипер разок напожарил. Однако и тут в трёх из четырёх игр кубкового раунда зрители увидели как минимум два мяча. Теперь взглянем на линию букмекеров: на ТБ 2 голов дают дивный коэффициент 1.83. Ну не проходить же мимо?

Ставка: тотал больше 2 голов за 1.83.