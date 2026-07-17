«Бенфика», «Вильярреал» и чемпионский ход команды Хайкина: экспресс на 17 июля

Продолжаем ждать развязку ЧМ-2026. Сегодня, 17 июля, футбольная программа предлагает два совершенно разных по характеру события. «Бенфика» и «Вильярреал» продолжают подготовку к новому сезону, тогда как «Будё-Глимт» и «Фредрикстад» разыграют очки в 14-м туре норвежской Элитсерии.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Вильярреал»

«Бенфика» проводит уже второй контрольный матч этим летом. В первом команда Марку Силвы уступила «Фламенго» со счётом 1:2, причём после первого тайма сохранялось равенство — 1:1. «Вильярреал» же только 9 июля провёл первую тренировку под руководством нового главного тренера Иньиго Переса, а встреча в Фару станет для испанской команды стартовой в предсезонке.

Португальцы находятся немного дальше по пути подготовки. Они уже получили полноценные 90 минут с сильным соперником, тренерский штаб увидел стартовое сочетание в боевых условиях и успел внести первые коррективы. «Вильярреалу» же придётся одновременно распределять игровое время, проверять новичков и внедрять требования нового тренера.

Конечно, товарищеский статус повышает вероятность многочисленных замен и несколько снижает ценность ставки на чистый исход. Однако при практически равных составах разница в текущем игровом тонусе приобретает особое значение. «Бенфика» уже провела одну репетицию, играет в привычных условиях и должна серьёзнее выглядеть на стартовом отрезке. Возьмём победу хозяев.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Фредрикстад»

Матч пройдёт на «Аспмюре» и откроет программу 14-го тура Элитсерии. После 12 игр «Будё-Глимт» занимает третье место, набрав 26 очков при разности мячей 30:11. У «Фредрикстада» только 14 очков и 10-я строчка, а разность мячей – 15:22. Иными словами, хозяева забивают в среднем по 2,5 гола за тур, тогда как гости пропустили вдвое больше, чем ближайший соперник.

После летней паузы «Будё-Глимт» уверенно разобрался с КФУМ — 2:0. Команда контролировала значительную часть встречи и создала большое количество моментов ещё до перерыва. «Фредрикстад», напротив, возобновил чемпионат домашним поражением во встрече с «Лиллестрёмом» — 0:2. В шести гостевых матчах текущего розыгрыша гости одержали лишь одну победу при четырёх поражениях, забив шесть и пропустив 14 мячей.

Обычная победа «Будё-Глимт» оценивается слишком скромно, поэтому приходится повышать риск. Победа хозяев ровно в два мяча полностью уничтожит ставку. Более разумный вариант — азиатская фора «Будё-Глимт» (-2). Поэтому мы рискнём и предложим победу хозяев с форой (-2.5) за более высокий коэффициент.

Экспресс на матчи 17 июля 2026 года

Ставка 1: «Бенфика» победит «Вильярреал» за 1.98.

Ставка 2: победа «Будё-Глимт» в матче с «Фредрикстадом» с азиатской форой (-2.5) за 2.10.

Общий коэффициент: 1.98 × 2.10 = 4.15.