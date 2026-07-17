Приключения Алексея Миранчука, Марко Ройса и Сон Хын Мина в США

Экспресс на матчи МЛС в ночь с 17 на 18 июля.

После продолжительной паузы на чемпионат мира возвращается регулярный сезон МЛС. В ночь на 18 июля «Нэшвилл» примет «Атланту Юнайтед», а затем состоится одно из главных дерби лиги — «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Лос-Анджелес».

Прогноз на матч «Нэшвилл» — «Атланта Юнайтед»

Соперники закончили первую часть сезона на полюсах Восточной конференции. «Нэшвилл» лидирует, набрав 33 очка в 14 матчах: 10 побед, три ничьих и всего одно поражение при разности мячей 31:11. «Атланта» занимает предпоследнее, 14-е место — 11 очков, три победы и девять поражений. Особенно впечатляет оборона хозяев: перед паузой они пропустили меньше всех в МЛС и подошли к перерыву с восьмиматчевой беспроигрышной серией.

Команды уже встречались в апреле, причём на поле «Атланты». «Нэшвилл» выиграл со счётом 2:0, забив оба мяча после быстрых контратак в заключительной части встречи. Сейчас возможности лидера стали ещё очевиднее: Сэм Сарридж успел забить девять мячей всего в восьми матчах, а у Хани Мухтара 11 результативных действий — шесть голов и пять передач. У «Атланты» выделяется Алексей Миранчук, однако семь очков россиянина по системе «гол+пас» пока не компенсируют многочисленные командные проблемы.

Обычная победа «Нэшвилла» предлагается примерно за 1.40, поэтому для экспресса такой исход почти бесполезен. Повысим коэффициент форой (-1). При победе «Нэшвилла» минимум в два гола, ставка окажется выигрышной. Учитывая разницу в 22 очка, домашнее поле и результат первого очного матча, риск выглядит оправданным.

Прогноз на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес»

В таблице чуть выше располагается «Лос-Анджелес»: пятое место в Западной конференции, 24 очка и разность мячей 24:17. «Гэлакси» идут девятыми — 20 очков при 22 забитых и 22 пропущенных. Однако перед паузой хозяева выглядели стабильнее: проиграли лишь один из шести последних матчей. Гости, напротив, потерпели три поражения подряд и только перед перерывом прервали эту серию минимальной победой в матче с «Сиэтлом» — 1:0.

Особое значение имеет место проведения дерби. На своём поле «Гэлакси» выиграл у LAFC 8 из 13 встреч при двух ничьих и трёх поражениях. Более того, хозяева не проиграли в трёх последних El Tráfico: 4:2, 2:2 и 3:3. Во время паузы команда Грега Ванни дополнительно проверила готовность в контрольном матче с «Америкой» и победила 1:0.

Чистая победа «Гэлакси» за 2.70 выглядит чересчур рискованно, но и статус гостей как фаворита вызывает вопросы. Поэтому возьмём голы в обе стороны. Так получалось в большинстве последних очных встреч. У команд Марко Ройса и Сон Хын Мина будет яркий вечер.

Экспресс на матчи МЛС 18 июля 2026 года

Ставка 1: победа «Нэшвилла» в матче с «Атлантой Юнайтед» с форой (-1) за 1.73.

Ставка 2: обе забьют в матче «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес» за 1.50.

Общий коэффициент: 1.73 × 1.50 = 2.59.