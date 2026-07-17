Мбаппе без золота ЧМ-2026 не покинет

19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 00:00 мск.

Коэффициенты на матч Франция — Англия 19 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Дидье Дешама. Сделать ставку на победу сборной Франции предлагается с коэффициентом 2.01. Победа Англии оценивается коэффициентом 3.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.63, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Англия

Соперники опустошены. Тяжелейший клубный сезон. Долгая и утомительная подготовка к чемпионату мира. Пять недель игры на фоне солидных перелётов и невыносимой порой жары. Несколько моментов, когда всё находилось на грани провала. Справились, выдержали. Как мы узнали на днях, только для того, чтобы проиграть за шаг до финала. Невообразимо обидно. Но игру за третье место никуда не деть.

Как вы знаете, утешительные матчи на крупных турнирах часто используются тренерами для того, чтобы дать проявить себя резервистам. Во-первых, футболисты заслужили. Конкуренцию проиграли, однако это не значит, что с ними что-то не так. Другие ещё сильнее, бывает! Во-вторых, этим самым другим за пару суток собраться с мыслями и выйти на поле как ни в чём ни бывало невероятно сложно. Колоссальная физическая усталость сталкивается с эмоциональной и множится на разочарование.

Так что до появления официальных стартовых составов ставить на исход матча за третье место крайне опасно. Сюрпризы не просто возможны — они ожидаются. Вопрос строго в масштабах. К тому же в обеих командах есть те, кто на ЧМ-2026 вообще не появлялся. Так что ближе к стартовому свистку расклады рискуют поменяться. Впрочем, кое-какая точка опоры всё же есть. Полагаем, что как минимум одну звезду экстра-класса мы увидим.

Речь о Килиане Мбаппе. После поражения от испанцев в полуфинале он вёл себя зрело, рассуждал о причинах и даже говорил о необходимости персональной опеки. Бронза первенства мира его слабо волнует. Лишней не будет, однако в США летел за кое-чем поувесистее. Впрочем, у него остаётся шанс на золото. Если мы говорим о гонке бомбардиров, победителю которой традиционно вручают «Золотую бутсу». Шансы на успех как минимум неплохие. Судите сами.

Перед заключительными матчами чемпионата мира по футболу — 2026 у Мбаппе и Месси по восемь голов, однако гениальный аргентинец в последнее время сбавил обороты, да и в финале его ждёт Испания с одним пропущенным на турнире мячом. Эрлинг Холанд с семью голами вылетел, а у Гарри Кейна с Джудом Биллингем по шесть. Далековато. Вот и получается, что Килиан в шаге от триумфа. Личный приз не заменит Кубок мира, но останется в истории. А попадать в историю, как мы видим, Килиан очень любит. Между тем на его гол выставлен приличный коэффициент 1.78. Заверните.

Ставка: Килиан Мбаппе забьёт за 1.78.