«Зенит» — «Спартак». Прогноз на матч за Суперкубок России

18 июля состоится матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч «Зенит» — «Спартак» 18 июля 2026 года

Букмекеры считают фаворитами подопечных Сергея Семака. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.14. Победа «Спартака» оценивается коэффициентом 3.63. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат мира по футболу — 2026 вышел на финишную прямую, 19 июля состоится в финал. Они заканчивают, мы — начинаем! В Нижнем Новгороде официально стартует новый сезон российского футбола. Уже по традиции в первом матче разыграют Суперкубок России. Вывеска, конечно, потрясающая. «Зенит» против «Спартака» в славном Нижнем Новгороде, который как минимум на год остался без своей команды в РПЛ.

Предыдущая очная встреча прочно врезалась в память. Цена ошибки была колоссальной, в начале апреля сошлись в полуфинале Пути регионов Кубка России. Проще говоря, проигравший окончательно завершал борьбу в турнире. Естественно, при такой цене ошибки игра выдалась не самой событийной. Зато развязка с лихвой компенсировала все недополученные моменты и недозабитые голы.

Хуан Карлос Карседо выпустил Илью Помазуна на замену под серию пенальти, и запасной вратарь москвичей своё дело сделал. 0:0 в основное время, 7:6 по пенальти — и «Спартак» прошёл дальше. В итоге, между прочим, вырвал Кубок России из рук «Краснодара». «Зенит», впрочем, недолго горевал и тоже обидел южан. На самом финише стал чемпионом страны.

Есть подозрение, что повторить успех красно-белым будет сложно. Усиление задерживается, лишь немного разгрузили состав. «Зенит» тем временем провернул пару качественных трансферов: Кевин Андраде – в центр обороны, Фелипе Аугусто – в группу атаки. Разница в уровне исполнителей есть. И вроде бы «Спартак» в последнее время чувствует себя увереннее в матчах с сине-бело-голубыми, но за пределами родной арены забивает крайне редко.

Глядите. В мае 2023 года проиграл в Санкт-Петербурге 2:3 в рамках РПЛ. Бился, боролся, старался. С тех пор пять матчей вне Москвы – и ни одного забитого мяча. Итог разнился, в том же Кубке прошли дальше, но именно благодаря обороне. 0:0, 0:0, 0:0, внезапно 0:2 и снова 0:0 — таковы результаты по итогам основного времени. На этом фоне ИТМ 1 гола «Спартака» за 1.89 напрашивается. Любителям рисковать стоит рассмотреть отсутствие голов в исполнении москвичей за 2.90. Вне «Лукойл Арены» их атака пропадает.

Ставка: ИТМ 1 гола «Спартака» за 1.89.