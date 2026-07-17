«Динамо» — ЦСКА. Весело и без «Ботафого»

18 июля состоится товарищеский матч «Динамо» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на товарищеский матч «Динамо» Москва — ЦСКА 18 июля 2026 года

Букмекеры не видят в игре фаворита. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.68. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 2.43. Ничейный исход можно найти в линии за 3.74.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.62.

Прогноз на товарищеский матч «Динамо» Москва — ЦСКА

Проведение Братского кубка в 2026 году упёрлось в сомнительное поведение «Ботафого». Бразильский клуб сначала выразил готовность принять участие без выплаты гонорара, а за пару недель заявил об отказе. ЦСКА вроде бы обиду не затаил, хотя в официальном пресс-релизе упомянул о неустойке. В общем, остаётся довольствоваться игрой с московским «Динамо», «братским дерби».

Разочарование очевидно, но это всё же лучше, чем ничего. Благо соперники в последние годы сходятся друг с другом во всех турнирах. Хоть в официальных, хоть в предсезонных. В феврале 2026 года, например, выясняли отношения на Зимнем кубке РПЛ. Если вам вдруг интересно, тогда в основное время победителя не выявили — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались бело-голубые – 5:3.

В весенней части минувшего сезона сыграли ещё разок, уже в рамках чемпионата страны. Та игра наверняка запомнилась болельщикам: красно-синие выглядели просто ужасно и проиграли со счётом 1:4. Как вы помните, в начале марта подопечные Ролана Гусева рвали и метали, оформляли разгром за разгромом. А Фабио Челестини, как выяснилось позже, так и не сумел вернуть контроль над ситуацией. Вскоре тренерский штаб в ЦСКА сменился.

Дмитрий Игдисамов встречает сезон без приставки и. о., должность полноценного главного тренера накладывает дополнительную ответственность. Состав практически тот же, ожидают задействования и развития молодых футболистов при посильной поддержке нескольких проверенных ветеранов. Тому же Дмитрию Баринову наверняка хочется исправиться за жуткий старт в ЦСКА.

В «Динамо» тоже новый главный тренер. И тоже со звёздочкой. Сандро Шварца фанаты бело-голубых точно не забыли. Времени прошло совсем немного, а команда под его руководством была хороша. Спустя четыре года немецкий специалист вернулся. Любопытно поглядеть, что из этого выйдет. Состав у динамовцев явно не под чемпионство, но для борьбы за тройку есть всё необходимое. А там уж как пойдёт.

Букмекеры склоняются к высокой результативности, спорить с ними сложно. В 9 из 10 предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Единственное исключение — ответная игра полуфинала Пути РПЛ в Кубке России 2025 года, слишком уж велика была значимость результата. Сейчас терять нечего, а порадовать болельщиков перед стартом сезона всегда приятно. Тотал больше 2.5 гола за 1.75 напрашивается, вариант посмелее — обе забьют + ТБ 2.5 мяча за 2.05.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.75.