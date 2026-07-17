Угадываем главного героя матча за бронзу ЧМ-2026

19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года Франция — Англия. Встреча пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами. Начало запланировано на 00:00 мск. В полуфиналах французы уступили Испании со счётом 0:2, а англичане проиграли Аргентине — 1:2.

Коэффициенты на матч ЧМ-2026 Франция — Англия 19 июля 2026 года

В вопросе выбора лучшего игрока матча за бронзу чемпионата мира букмекеры выделяют несколько футболистов, но отдают преимущество Килиану Мбаппе. Сделать ставку на приз MVP капитану сборной Франции предлагается с коэффициентом 3.00. Дальше идут Джуд Беллингем из Англии (4.00) и Усман Дембеле из Франции (5.00).

Гарри Кейн, по мнению экспертов, находится на четвёртом месте с коэффициентом 6.00, а замыкает пятёрку лидеров Майкл Олисе — 7.00.

Прогноз на главного героя матча за третье место ЧМ-2026 Франция — Англия

Главный герой здесь лежит на поверхности. Килиан Мбаппе забил восемь мячей на турнире и делит первое место в бомбардирской гонке с Лионелем Месси. Однако аргентинец опережает француза по дополнительному показателю — количеству голевых передач. Чтобы сохранить реальные шансы на вторую подряд «Золотую бутсу», Мбаппе необходимо забивать Англии и заставлять Месси отвечать уже в финале.

Есть и более крупная историческая цель. Сейчас у Мбаппе 20 голов на чемпионатах мира — всего на один меньше, чем у Месси. Один точный удар позволит французу как минимум временно разделить первое место в списке лучших бомбардиров в истории первенств планеты. Для обычной встречи за бронзу это слишком серьёзная личная мотивация.

Отдельный сюжет — последний матч Дидье Дешама во главе сборной Франции. Тренер покидает команду после 14 лет работы, чемпионства в 2018 году и трёх подряд выходов в полуфинал чемпионата мира. Мбаппе получил капитанскую повязку именно при Дешаме, поэтому завершить эту эпоху очередным безликим поражением французы вряд ли захотят.

Английская оборона к концовке турнира перестала выглядеть непроходимой. Команда Томаса Тухеля пропускала во всех трёх матчах плей-офф: дважды от Мексики, один раз от Норвегии и ещё дважды — от Аргентины. Кроме того, у Англии было на сутки меньше для восстановления после полуфинала. В игре со свежим Мбаппе, который получает пространство и постоянно ищет рывок за спины защитникам, это серьёзная проблема.

Риск связан с возможной ротацией: обе сборные провели тяжёлый турнир и могут предоставить игровое время резервистам. Однако Мбаппе — один из немногих футболистов, которому этот матч действительно необходим. Гонка за «Золотую бутсу», исторический рекорд и прощание с Дешамом делают его выход в стартовом составе наиболее логичным сценарием.

В полуфинале с Испанией капитан французов остался без результативных действий. Второй такой матч подряд представить уже сложнее. Тем более встреча за третье место обещает получиться открытой, а линия оценивает гол Мбаппе примерно в 1.83.

Почему не Кейн или кто-то ещё

У Англии главным кандидатом выглядит Гарри Кейн, который забил на турнире шесть мячей и остаётся штатным пенальтистом. Однако игра англичан в атаке не завязана на нём так жёстко, как французская — на Мбаппе. В плей-офф результат делали и Джуд Беллингем, и Энтони Гордон, а сам Кейн часто опускался глубже, помогая продвигать мяч. Не исключена и ротация с выходом Айвана Тони или Олли Уоткинса. Поэтому платить повышенный коэффициент за форварда, который может получить ограниченное игровое время, не хочется.

Беллингем и Усман Дембеле тоже провели результативный турнир, однако их голы сложнее прогнозировать. Англичанин действует из глубины и сильно зависит от того, насколько высоко ему разрешат подниматься, а после тяжёлых встреч с Норвегией и Аргентиной может не провести на поле все 90 минут. Дембеле забил пять мячей, но во французской атаке у него большая конкуренция с Баркола, Дуэ, Олисе и Шерки.

Мбаппе на их фоне обладает сразу тремя преимуществами: практически гарантированным местом в составе, статусом штатного пенальтиста и личной бомбардирской мотивацией. Поэтому именно капитан Франции остаётся самым надёжным кандидатом на роль главного героя.

Ставка 1: Килиан Мбаппе забьёт как минимум один гол за 1.83.

Ставка 2: Мбаппе станет лучшим игроком матча за бронзу за 3.00.