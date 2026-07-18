«Последний танец» Дешама: Франция и Англия делят бронзу ЧМ-2026

В субботу «Локомотив» и «Рубин» проведут заключительные контрольные встречи перед стартом нового сезона, а в ночь на воскресенье Франция и Англия определят бронзового призёра чемпионата мира. Главная интрига встречи в Майами — последний матч Дидье Дешама во главе французской сборной.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Англия

До полуфинала Франция прошла турнир практически безупречно. Шесть побед подряд с общим счётом 16:2: на групповом этапе команда Дидье Дешама разобралась с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а в плей-офф последовательно обыграла Швецию (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). Лишь Испания сумела остановить французов и заставила их впервые за 10 матчей чемпионатов мира уйти с поля без забитого мяча — 0:2. Однако одна неудачная встреча не отменяет качества, которое Франция демонстрировала на протяжении почти всего турнира.

Англичане пережили ещё более болезненное поражение. В полуфинале команда Томаса Тухеля повела после гола Энтони Гордона, но затем почти полностью отказалась от мяча: во время получасового отрезка при счёте 1:0 владение Англии составляло всего 12%. Аргентина сравняла на 85-й минуте, а решающий мяч забила уже в компенсированное время. Не в пользу англичан говорит и история противостояния: они выиграли у Франции лишь один из девяти последних матчей и не побеждали в официальных встречах с ЧМ-1982. Для Дешама предстоящая игра станет 187-й и последней во главе сборной.

Матчи за третье место традиционно осложняются ротацией и эмоциональным состоянием команд, однако французская скамейка выглядит глубже. Кроме того, «трёхцветные» получили дополнительный день на восстановление и наверняка постараются достойно проводить тренера, с которым выиграли ЧМ-2018. Букмекеры предлагает на победу Франции в основное время коэффициент в районе 1.92. Для фаворита с шестью победами в семи матчах турнира и убедительной историей личных встреч это рабочий вариант.

Прогноз на товарищеский матч «Локомотив» — «Рубин»

Клубы проведут 18 июля сразу две контрольные встречи — в 11:00 и 17:00 мск. Наша ставка относится к первой игре на базе в Баковке. Подготовка «Локомотива» впечатляет: пять побед подряд без единого пропущенного мяча при общей разности голов 16:0. Железнодорожники разгромили «Знамя Труда» (8:0) и «Акрон» (3:0), а также одолели костромской «Спартак» (2:0), московский «Спартак» (2:0) и ЦСКА (1:0). Причём дважды команда проводила по две встречи за один день и выиграла все четыре.

«Рубин» на сборах выглядит менее стабильно. Казанцы начали с ничьей с «КАМАЗом» — 1:1, затем уступили «Оренбургу» — 1:2, разошлись миром со «Спартаком» — 0:0. И только в последней встрече победили «Крылья Советов» — 2:0. Недооценивать команду Франка Артиги нельзя: в марте она разгромила «Локомотив» в РПЛ со счётом 3:0. Однако по текущей готовности преимущество заметно у москвичей — пять сухих побед против одного успеха казанцев в четырёх спаррингах.

Разделение составов между двумя матчами добавляет неопределённости, но «Локомотив» уже успешно справлялся с таким форматом 3 и 11 июля. Даже в первых встречах игрового дня команда не экономила силы и уверенно побеждала. Не будем усложнять прогноз форой или дополнительными условиями: обычная победа хозяев предлагается за 1.87. При нынешней форме железнодорожников такой коэффициент выглядит завышенным.

Экспресс на футбол 18 июля 2026 года

Ставка 1: победа Франции в матче с Англией за 1.92.

Ставка 2: победа «Локомотива» в утреннем матче с «Рубином» за 1.87.

Общий коэффициент: 1.92 × 1.87 = 3.59.