Реванш за Кубок: «Зенит» и «Спартак» разыграют первый трофей сезона

Российский клубный футбол возвращается сразу двумя принципиальными матчами. «Динамо» и ЦСКА встретятся в шоу-матче на «ВТБ Арене», а через полчаса в Нижнем Новгороде начнётся борьба за первый трофей сезона — «Зенит» и «Спартак» разыграют Суперкубок России.

Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак»

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал 18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Спартак М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпион России встретится с обладателем национального Кубка. Матч состоится на «Совкомбанк Арене» в Нижнем Новгороде и начнётся в 19:30 мск. Для «Зенита» это уже 12-е участие в Суперкубке: петербуржцы завоевали рекордные девять трофеев. «Спартак» выиграл турнир лишь однажды, а единственная предыдущая встреча соперников в Суперкубке завершилась разгромом красно-белых — 0:4 в 2022 году.

Команда Сергея Семака провела шесть контрольных матчей и ни разу не проиграла. Особенно убедительными получились победы над «Нефтчи» из Ферганы со счётом 4:1 и «Црвеной Звездой» — 3:1. «Спартак» завершил подготовку менее удачно: сыграл 0:0 с «Рубином», а затем уступил «Локомотиву» — 0:2. В официальных встречах прошлого сезона равенство: «Зенит» победил красно-белых в РПЛ со счётом 2:0, но затем проиграл им серию пенальти в Кубке России.

В решающем матче осторожность неизбежна, однако форма петербуржцев выглядит заметно убедительнее. «Зенит» лучше прошёл межсезонье, у него огромный опыт таких финалов, и он способен воспользоваться проблемами «Спартака» в создании моментов. Коэффициент на победу команды Семака в основное время держится около 2.10 — для экспресса это интереснее, чем заметно более скромная котировка на итоговую победу с учётом возможной серии пенальти.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — ЦСКА

«Братское» дерби начнётся на «ВТБ Арене» в 19:00 мск. Несмотря на статус шоу-матча, команды подходят к встрече после полноценной предсезонной подготовки. В основной линии букмекеров небольшим фаворитом считается ЦСКА: победа армейцев предлагается примерно за 2.40, а успех «Динамо» — за 2.65.

Соперники встречались всего за четыре дня до дерби. Закрытая контрольная игра завершилась волевой победой бело-голубых со счётом 4:3. Перед этим «Динамо» дважды выиграло по 2:1 — у «Пари НН» и «Оренбурга». Получается, в трёх последних матчах команды Сандро Шварца одновременно проходили ставки «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча. ЦСКА тоже пока далёк от идеальной готовности: армейцы пропускали во всех контрольных встречах этого лета.

Исход товарищеского дерби предсказывать сложно: тренеры продолжат экспериментировать с сочетаниями и могут активно проводить замены. Поэтому разумнее обратиться к результативности. Недавние семь голов в очной встрече, атакующая форма «Динамо» и нестабильная оборона обеих команд располагают к открытому футболу. Берём тотал больше 2.5 мяча за 1.74.

Экспресс на матчи 18 июля 2026 года

Ставка 1: победа «Зенита» в основное время за 2.10.

Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Динамо» Москва — ЦСКА за 1.74.

Общий коэффициент: 2.10 × 1.74 = 3.65.