Матч за третье место ЧМ-2026: Франция — Англия. Дешам уйдёт с бронзой

19 июля состоится матч за третье место чемпионата мира по футболу Франция — Англия. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Стартовый свисток запланирован на 00:00 мск.

Что думают букмекеры о матче за бронзу ЧМ-2026

Букмекеры считают сборную Франции фаворитом. Сделать ставку на победу команды Дидье Дешама предлагается с коэффициентом 1.92. Победа Англии оценивается коэффициентом 3.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.45.

В каком состоянии Франция

В разочарованном, но далеко не разобранном. До полуфинала французы шли почти безупречно. Выиграли все три матча в группе с общим счётом 10:2, а затем последовательно прошли Швецию (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). Первые три раунда плей-офф команда Дешама закончила без единого пропущенного мяча.

Остановить её смогла только Испания — 0:2. Французы не нашли пространства для Мбаппе, почти ничего не создали позиционно и впервые на турнире выглядели командой без запасного плана. Дополнительной проблемой стала травма Вильяма Салиба: защитник покинул поле уже на 30-й минуте и матч за бронзу, вероятнее всего, пропустит.

Но одно поражение не отменяет всей турнирной дистанции. У Франции 16 забитых и всего четыре пропущенных мяча за семь встреч. Плюс остаются две понятные точки мотивации. Для Дидье Дешама это последний матч во главе сборной после 14 лет работы. А Килиан Мбаппе с восемью голами продолжает борьбу за «Золотую бутсу» и может завершить чемпионат мира личным рекордом.

На что способна Англия

На яркий футбол, если не начинает слишком сильно бояться результата. Англичане открыли турнир победой над Хорватией со счётом 4:2, затем сыграли 0:0 с Ганой и одолели Панаму — 2:0. В плей-офф лёгких встреч уже не было: 2:1 с ДР Конго, 3:2 с Мексикой и 2:1 — с Норвегией в дополнительное время.

Главный удар команда Томаса Тухеля получила в полуфинале. Англия повела в матче с Аргентиной после гола Энтони Гордона, после чего отказалась от собственной игры и практически полностью отошла к своим воротам. За это пришлось заплатить: Энцо Фернандес сравнял счёт на 85-й минуте, а Лаутаро Мартинес забил победный мяч уже в компенсированное время.

Такое поражение опустошает сильнее, чем относительно спокойные 0:2. Англия находилась в 10 минутах от первого финала чемпионата мира с 1966 года, однако сама выпустила игру из рук. Теперь Тухелю необходимо за два дня вернуть футболистам желание бороться за бронзу. При этом его команда и физически находится в худшем положении: у Франции было на сутки больше для восстановления, а англичане ещё и провели 120 минут в четвертьфинале с Норвегией.

Прогноз на матч ЧМ-2026 Франция — Англия 19 июля 2026 года

Матчи за третье место всегда опасны для ставок на исход. Тренеры проводят ротацию, лидеры выходят эмоционально опустошёнными, а привычная турнирная осторожность исчезает. Однако возможные изменения в составах в данном случае должны, скорее, помочь Франции.

У Дешама глубже скамейка. Даже если отдых получит часть основы, у французов останутся футболисты, способные поддерживать высокий уровень скорости и давления. У Англии резерв тоже качественный, однако вся её оборонительная конструкция на этом турнире выглядит менее надёжной. Команда Тухеля пропустила в каждом из четырёх матчей плей-офф — всего шесть мячей.

Отдельный фактор — Мбаппе. Бронза вряд ли способна полностью утешить капитана Франции, зато «Золотая бутса» остаётся реальной целью. Перед заключительными встречами у него восемь голов — столько же у Месси. Аргентинцу предстоит финал с почти непроходимой обороной Испании, тогда как Мбаппе получит Англию, допускавшую моменты даже у ДР Конго, Мексики и Норвегии.

Французы тоже уязвимы. Без Салиба оборона станет менее надёжной, а Кейн, Беллингем, Гордон и Сака способны наказать за любую потерю концентрации. Поэтому сухой победы фаворита не ждём. Более вероятен открытый матч, в котором обе сборные получат свои моменты.

Но у Франции больше свежести, глубже состав и понятнее персональная мотивация. Команда наверняка захочет проводить Дешама победой, а Мбаппе — закончить турнир голом. Англии же придётся выходить на поле почти сразу после одного из самых болезненных поражений в своей истории. Пожалуй, можно поверить в победу французов в основное время.

Ставка: победа Франции за 1.92.