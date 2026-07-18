«Краснодар» — «Балтика». 140 минут для Мусаева и Талалаева

19 июля состоится товарищеский матч «Краснодар» — «Балтика». Игра пройдёт на территории академии краснодарцев. Стартовый свисток запланирован на 15:00 мск.

Коэффициенты на товарищеский матч «Краснодар» — «Балтика» 19 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение южанам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.85. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 4.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на товарищеский матч «Краснодар» — «Балтика»

Шутки закончились, клубы РПЛ проводят заключительные товарищеские матчи перед возобновлением сезона. Времени осталось в обрез. Трансферная работа, естественно, продолжится, а вообще пора потихоньку входить в колею. Естественно, без экспериментов в таких ситуациях не обойтись. Разница, как правило, в масштабах. В нашем случае масштабы впечатляют.

Вице-чемпионы России летом запланировали всего три товарищеских матча, которые к тому же оказались сильно разведены по времени. Ещё в июне сыграли с ПСК: подержать мяч на фоне ощутимо уступающего в классе соперника, втянуться (5:1). 11 июня, спустя две с лишним недели, проиграли «Ростову» со счётом 3:4. Результату не удивляйтесь, о причинах — чуть позже. И вот на десерт сойдутся с «Балтикой».

Теперь, собственно, об экспериментах. С ростовчанами провели два тайма по 60 минут, то есть играли на треть больше стандартного времени. В том числе отсюда и взялась солидная результативность. Градус решено поднять. С «Балтикой» договорились сыграть два тайма по 70 минут, 140 вместо стандартных 90. Удивляться тут нечему — вполне нормальное желание тренеров нагрузить футболистов и проверить механизмы.

На полные 90 минут игроки, очевидно, не готовы. Рано ещё. В то же время матч заключительный, хочется посмотреть и собрать данные по каждому. Два по 70 — разумный компромисс. Так что не смотрите на коэффициенты тоталов, ошибки там нет. Очевидно, возможностей забить, пропустить, ошибиться и наказать за ошибку будет больше обычного.

Естественно, главный вопрос очевиден: на что тут ставить? Честно говоря, от любых вариантов лучше воздержаться. Игра подготовительная, формат крайне необычный, физическое состояние соперников понять невозможно. Это даже не поиск чёрной кошки в тёмной комнате, а нечто более сложное. Так что лучше пройти мимо. Но если уж очень хочется добавить в жизнь авантюризма, рассмотрите Х2 за 2.03.

Логика элементарная: команда Талалаева обычно хороша даже в контрольных встречах, а вот «Краснодар» после ухода нескольких важнейших футболистов на первых порах обречён на ошибки, нестабильность, нехватку взаимопонимания. Это нормально. Гораздо интереснее, как быстро клуб перестроится после потерь Сперцяна и Са.

Ставка: «Балтика» не проиграет за 2.03.