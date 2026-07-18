И всё же не Лионель Месси

19 июля состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Коэффициенты на финал Испания — Аргентина 19 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 2.31. Победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Мы давно усвоили, что для Лионеля Месси в футболе не осталось загадок. Как минимум в пределах травяного прямоугольника с мячом в ногах он способен на всё. Однако подтверждений гениальности стало как-то до неприличия много. Так просто не бывает, правда? В последний раз подобное количество подвигов по расписанию осуществлял ещё барон Мюнхгаузен.

Поначалу легко было списывать происходящее на скромный уровень оппонентов. Дожали Кабо-Верде? Ну, не самая сложная задача, чего уж там. Переломили битву с Египтом? То же самое, да и соперник под конец совсем засуетился. Четвертьфинал со Швейцарией — тем более, там европейцы долго действовали в меньшинстве, хотя всё равно едва не дотянули до серии пенальти. Было видно, что Аргентине каждая победа даётся натужно, на сверхусилии.

Но вот Англию упрекнуть можно в чём угодно, только не в общем уровне. Подбор футболистов восхитительный, тренер — с колоссальным опытом. Томас Тухель съедал в плей-офф многих, Лигу чемпионов кто попало не выигрывает. Никакие оправдания здесь не действуют. А сборная Аргентины сделала это снова. Пропустила первой, пожала плечами и в конце концов своего добилась. Победный гол состоялся в компенсированное время. Все, конечно, восхитились, но как будто особенно не удивились. Привыкли!

Впереди — финальный босс. К сожалению, за последние 15 лет сборные Испании и Аргентины пересекались лишь однажды, ведь Финалиссима в итоге сорвалась. В 2018 году провели товарищеский матч в Мадриде. Результат вас наверняка удивит — 6:1 в пользу хозяев с хет-триком Иско. Аргентинцами тогда руководил Хорхе Сампаоли, состав оказался довольно близок к оптимальному, хотя Месси встречу пропускал. А это, как вы понимаете, совсем другое дело.

И всё же очередной порции чудес от представителей Южной Америки не ждём. Во-первых, проводили полуфинал на сутки позже. Колоссальная разница на таком уровне и при такой плотности календаря. Во-вторых, на чемпионате мира по футболу — 2026 сборная Испании пропустила всего один гол. Унай Симон в полуфинале пытался оживить интригу и опрометчиво выбегал из ворот, однако французы шансом не воспользовались. А больше ничего толком и не создали. На таком фоне ИТМ 1 гола Аргентины в основное время за 1.75 напрашивается.

Ставка: ИТМ 1 гола сборной Аргентины в основное время за 1.75.