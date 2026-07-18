Матч четырёхлетия: Испания — Аргентина в финале ЧМ-2026

19 июля состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.

Коэффициенты на финал Испания — Аргентина 19 июля 2026 года

Букмекеры отдают преимущество команде Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 2.31. Победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Испания: надёжность, контроль, команда

Интрига дивная: Испания берёт два крупных турнира кряду или Аргентина берёт два первенства мира кряду.

Главный факт о сборной Испании на чемпионате мира по футболу — 2026: один пропущенный мяч на пути к финалу. Не устояли перед чарами бельгийцев. В остальном — бетон. И ведь нельзя сказать, что Унай Симон стоит на ушах. Вовсе нет: своё берёт, защитников страхует (хотя иногда пожарит, как в полуфинале), ногами активно играет. Большего не требуется. Просто подойти с мячом к штрафной действующих чемпионов Европы удаётся редко. Что-то придумать — и подавно.

Факт, который незаслуженно остаётся в тени первого: испанцы хороши индивидуально и блистательны командно. По крайней мере, по меркам сборных. Главный тренер Луис де ла Фуэнте ёмко подытожил после обезоруживающе уверенной победы над Францией в полуфинале (2:0): у соперника были лучшие игроки мира, но они не справились с лучшей командой мира. Точнее и не скажешь. Неудивительно, что именно Испания идёт фаворитом.

Аргентины: нервы, драма, гений

Путь аргентинцев к решающей встрече оказался куда более тернистым. Похоже, без приключений жить просто не могут. Вне зависимости от соперника по плей-офф получалась драма. Хоть с Кабо-Верде, хоть с Египтом. Хоть со Швейцарией, хоть с Англией. Неизменно одно, самое важное: исход. Сколько верёвочке не виться, всё равно Лионель Месси всех перевешает.

39-летний гений вывел чудеса на промышленный масштаб. Начал с голов. Да так начал, что после полуфиналов делил с Килианом Мбаппе лидерство в гонке бомбардиров. Продолжил результативными передачами. Да так продолжил, что после полуфиналов отставал только от Майкла Олисе: четыре помощи партнёрам против пяти. В теории может закончить первенство мира лучшим бомбардиром и ассистентом. А также двукратным чемпионом мира. В голове не укладывается.

Прогноз на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина 19 июля 2026 года

Последуем Станиславскому: не верю! Сборная Аргентины доказала, что безвыходных ситуаций для неё не бывает, однако теперь слишком многое на стороне соперника. Испанцы великолепно обороняются через контроль, а не вжимаются в штрафную площадь, как англичане при 1:0. Угрозы стоит ждать чуть ли не от каждого: Ямаль не столь эффективен после травмы — есть кому подхватить. С такими оппонентами всегда сложнее.

И главное. Физиология. Сборная Испании мало того что крайне хороша сама по себе и почти не пропускает, ещё и полуфинал провела на сутки раньше. Лишний день на восстановление в условиях адски плотного графика и нехилых перелётов — это очень много. Сложно представить расклад, при котором подопечным Лионеля Скалони хватит сил. Ведь им придётся часто двигаться без мяча. Ну а если каким-то чудом сдюжат, не останется ни малейших вопросов: заслужили.

Ставка: победа сборной Испании за 2.31.