Испания — Аргентина: эмоции и характер против красивой игры

Европейцы — фавориты, но это ни о чём не говорит.

19 июля состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года Испания — Аргентина. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде, США. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Очень интригующая вывеска. Наверняка нас ждёт яркий финал!

Коэффициенты букмекеров на финал ЧМ-2026 Испания — Аргентина

Букмекеры отдают преимущество команде Луиса де ла Фуэнте. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 2.31. Победа Аргентины оценивается коэффициентом 3.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

На победу испанцев с учётом возможных овертайма и серии пенальти дают коэффициент 1.60, а на латиноамериканцев — 2.25.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Чего ждать от финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина (19.07.2026)

Хорошая получилась пара финалистов. Интригующая. Если бы в финале, к примеру, вместо Аргентины сыграла Англия, это было бы на 99% скучнейшим зрелищем. С латиноамериканцами всё должно быть интереснее.

Испания здесь показывает лучший футбол именно с точки зрения цифр и качества взаимодействий. Это факт. Если уж сборная Франции ничего не смогла противопоставить. Команда де ла Фуэнте наглухо перекрыла кислород сопернику в центре поля и не дала разбежаться лидерам. Эта команда вообще больше похожа на клуб. Всё налажено до автоматизма.

У испанцев классная оборона. Унай Симон пропустил всего один гол, переписал пару рекордов. Гарантирует ли это что-то? Нет. Но галочку поставим — фактор в пользу европейцев.

Ещё один момент — испанцы обошлись без овертаймов в плей-офф. Дожали и Португалию, и Бельгию в концовках. Это ведь уже восьмая игра, усталость накапливается. К тому же у них было на сутки больше на восстановление. Тоже фактор. А если уж говорить, что линия обороны сборной Аргентины далеко не самая надёжная, то легко поверить в то, что Испания уверенно победит.

Однако у Аргентины есть свои козыри. И главный из них — характер. С чем-чем, а с этим у них всё в порядке. Ну и Месси, конечно. У него может не идти игра, его будут плотно держать, но всё равно один-два шанса за игру он получит. Или создаст для партнёров.

Игра у аргентинцев тоже выстроена. И, пожалуй, не хуже. Другой вопрос, что с планом «Б» бывают проблемы, когда основной сценарий не идёт. Но, опять же, делаем сноску на характер. Они и встречать испанцев в единоборствах будут более жёстко, чем те же французы. И вот здесь уже вопрос, выдержит ли команда де ла Фуэнте такой эмоциональный и где-то даже грубый футбол. Англия вот забила, а потом прижалась к воротам и получила в ответ. Представить, что испанцы окопаются в обороне, сложно, но, к примеру, они здесь ещё не были в положении отыгрывающихся. И как поведёт себя команда в такой ситуации — не знает никто.

Голы здесь должны быть. Ну а кто победит — сказать сейчас сложно. По всему фаворит Испания. Однако Аргентину на этом турнире хоронили уже не раз. А они в финале. Будем смотреть!