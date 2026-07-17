Дрикус дю Плесси — Камару Усман: битва поколений в пользу молодости

В ночь с 18 на 19 июня в Оклахома-Сити, США, состоится вечер единоборств UFC Fight Night 281. В главном бою вечера в среднем весе сразятся Дрикус дю Плесси и Камару Усман. Это встреча двух бывших чемпионов. Кто сделает шаг навстречу новой титульной возможности?

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 281 можно на телеканале «Матч Боец». Бои основного карда покажет «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Начало события ожидается в 00:00 мск, а главные бои начнутся ближе к утру. Начало боя дю Плесси — Усман запланировано на 5:30 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Дрикус дю Плесси — Камару Усман

Аналитики считают дю Плесси фаворитом боя, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.38. Шансы Камару Усмана оценили котировкой 3.10. На ничью можно поставить за 55.00.

На полный бой предлагают коэффициент 2.06, а досрочное завершение оценивают в 1.71.

Прогноз на бой Дрикус дю Плесси — Камару Усман (19.07.2026)

Так уж получилось, что оба этих бойца стали жертвами Хамзата Чимаева. При этом дю Плесси дважды победил Шона Стрикленда, а тот сейчас с чемпионским поясом. Конечно, южноафриканцу очень обидно, и он полон решимости вернуть титул.

Чимаев заставил Дрикуса сражаться в партере, и тот не нашёл выхода из этой вязкой борьбы. Однако это не значит, что он плох. Все козыри по-прежнему при нём — это феноменальная физическая готовность. Это необычная техника и постоянное давление. Ну а ошибки неудачного боя против Борза в его лагере наверняка проработали.

В Камару Усмана мы все уже перестали верить, а он здорово вернулся. После паузы в полтора года взяли и победил Хоакина Бакли, хотя был аутсайдером. С чем-чем, а с характером у Усмана всё в порядке. И огромный чемпионский опыт и бойцовский IQ. Но совершенно не факт, что то, что получилось сделать в противостоянии с Бакли, получится здесь. Как ни крути, а время идёт, Камару уже 39 — это критический возраст. К тому же в прошлый раз он сражался в полусреднем весе, а сейчас поднялся в средний. Ну и про хронические травмы коленей забывать не будем.

Стиль Усмана — физическое превосходство, особенно в борьбе. Но сейчас ему будет противостоять более молодой и ничем не уступающий в этом компоненте соперник. К тому же дю Плесси может и в стойке неплохо поработать серийно. Эту домашнюю заготовку он неплохо применял в своих последних боях.

Поэтому фаворит, конечно, южноафриканец. Однако у Камару чемпионский характер. И он может навязать свою волю сопернику. Усман понимает, что это, возможно, его последний поход, последняя надежда на чемпионский бой. И отдаст всего себя в октагоне. Хватит ли этого для победы? Очень сомнительно. Но вполне должно хватить для того, чтобы продержаться все пять раундов. Ну а Дрикус только входит в свой прайм. И если он сделал работу над ошибками, ветерана он победит. Предположим, что случится это по очкам. И коэффициент очень приличный — 2.70. На этом варианте и остановимся.

Ставка: победа дю Плесси по очкам за 2.70.