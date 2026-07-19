Финал поколений: Ямаль оставит Месси без второго Кубка мира подряд

В воскресенье завершится главное футбольное событие четырёхлетия. Испания и Аргентина разыграют Кубок мира, а за несколько часов до финала состоится любопытная встреча участников РПЛ — «Краснодар» примет «Балтику».

Прогноз на матч Испания — Аргентина

Финал чемпионата мира состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде и начнётся в 22:00 мск. Для Аргентины это возможность защитить титул, завоёванный четыре года назад, тогда как Испания постарается впервые с 2010 года стать чемпионом мира. Букмекеры отдают небольшое преимущество европейцам: победа команды Луиса де ла Фуэнте в основное время оценивается коэффициентом 2.31, а успех Аргентины — 3.74.

Испания провела на турнире семь матчей, одержала шесть побед при одной ничьей и пропустила всего один мяч. В плей-офф испанцы последовательно одолели Австрию — 3:0, Португалию — 1:0, Бельгию — 2:1 и Францию — 2:0. Аргентина выиграла все семь встреч, однако её путь получился гораздо тяжелее: в каждом матче плей-офф команда Лионеля Скалони и забивала, и пропускала, а в игре с Кабо-Верде и Швейцарией потребовалось дополнительное время. В полуфинале с Англией действующие чемпионы уступали до 85-й минуты, но вырвали победу — 2:1.

Аргентина обладает огромным опытом решающих матчей и характером, однако во встрече с Испанией одной способности спасаться может не хватить. Европейцы свежее, получили дополнительный день отдыха и намного увереннее действуют без мяча. При этом высокий прессинг и контроль команды де ла Фуэнте способны обнажить проблемы аргентинской обороны, пропустившей семь мячей на турнире. Не будем страховаться дополнительным временем и возьмём победу Испании в основное время за 2.31.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика»

Команды встретятся на стадионе Академии «Краснодара», начало запланировано на 18:00 мск. Это будет уже третья очная игра соперников за последний год: обе встречи прошлого сезона РПЛ завершились вничью: 1:1 в Калининграде и 2:2 — в Краснодаре. Более того, обе команды забивали во всех четырёх матчах, проведённых после возвращения «Балтики» в Премьер-Лигу: 2:2, 3:2, 1:1 и 2:2.

«Краснодар» начал летнюю подготовку с победы над «Вистой» со счётом 4:0, после чего уступил «Ростову» в крайне результативной игре — 3:4. «Балтика» провела три контрольных матча и выиграла их с общей разницей 17:0: сначала справилась с «Акроном» — 1:0, а затем разгромила «Испарту 32» — 11:0 и «Тиквеш» — 5:0. Уровень последних соперников был, мягко говоря, невысоким, однако команда Андрея Талалаева явно подошла к заключительному этапу подготовки в хорошей атакующей форме.

Победа «Краснодара» предлагается за 1.65, но для товарищеского матча исход выглядит не самым надёжным вариантом. Тренеры наверняка задействуют широкую ротацию, а оборона хозяев только что пропустила четыре мяча от «Ростова». Учитывая результативность команд в межсезонье и статистику личных встреч, возьмём обмен голами за 1.98. «Краснодар» должен забивать дома, но и калининградцы способны воспользоваться экспериментальными сочетаниями соперника. Тем более что собираются играть соперники два тайма по 70 минут.

Экспресс на матчи 19 июля 2026 года

Ставка 1: победа Испании в основное время за 2.31.

Ставка 2: обе забьют в матче «Краснодар» — «Балтика» за 1.98.

Общий коэффициент: 2.31 × 1.98 = 4.57.