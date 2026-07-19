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Урал — Енисей: прогноз на матч 19 июля 2026 года, Лига Pari, Сергей Юран

Экспресс на 2-й тур Первой лиги
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи Первой лиги 19 июля 2026 года
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Прогноз на четыре матча 19 июля 2026 года.

Новый сезон Лиги Pari, она же Первая лига, она же ФНЛ, начался с нескольких неожиданных результатов. «Урал» уступил дома, «Спартак» из Костромы и «Нижний Новгород» забили по четыре мяча на двоих со своими соперниками, а московское «Торпедо» увезло победу из Екатеринбурга. Посмотрим, что принесёт нам 2-й тур.

Прогноз на матч «Урал» — «Енисей»

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Не начался
Енисей
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команда Сергея Юрана считалась одним из главных претендентов на повышение, однако начала сезон с домашнего поражения от «Торпедо» — 0:1. Это уже третья официальная встреча подряд, в которой екатеринбуржцы не смогли забить. «Енисей», напротив, победил «Волгу» в Ульяновске со счётом 2:1. Красноярцы выиграли и предыдущий матч в Екатеринбурге — 4:2 в марте 2026 года.

Повторения мартовской голевой перестрелки не ждём. В пяти последних официальных встречах «Урала» ни разу не забивалось больше двух мячей, а сама команда отличилась лишь дважды. У «Енисея» ставка на ТМ 2.5 мяча прошла в четырёх из пяти предыдущих матчей. После неудачного старта хозяева прежде всего постараются исключить ошибки в обороне. Берём тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.

Прогноз на матч «КАМАЗ» — «Нижний Новгород»

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«КАМАЗ» в 1-м туре проиграл в Костроме со счётом 1:3 и продлил безвыигрышную серию до шести матчей. «Нижний Новгород», выступавший в прошлом сезоне под названием «Пари НН», после вылета из РПЛ значительно обновил состав, но начал первенство с яркой победы над «Ротором» — 4:2. До этого нижегородцы одолели «Уфу» — 2:1 и разгромили «Текстильщик» — 6:1.

Гости потеряли часть опытных футболистов, однако всё равно располагают более качественным составом. Главное отличие заключается в атаке: «КАМАЗ» забил один мяч в трёх последних официальных встречах, тогда как нижегородцы уже в 1-м туре отличились четырежды. Выезд в Набережные Челны простым не будет, но коэффициент позволяет взять чистую победу «Нижнего Новгорода» за 2.13.

Прогноз на матч «Сочи» — «Спартак» Кострома

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Спартак Кс
Кострома
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сочи» начал сезон результативной ничьей с «Шинником» — 2:2. На сборах южане обыграли «СКА-Хабаровск» со счётом 4:2, разошлись миром с тульским «Арсеналом» — 3:3 и уступили «Торпедо» — 0:3. Костромской «Спартак» в 1-м туре победил «КАМАЗ» — 3:1, а все три мяча хозяев забил Амур Калмыков. Предыдущая встреча клубов в Кубке России также получилась результативной — 2:2 в основное время.

«Сочи» считается фаворитом, но ставить на его победу после четырёх пропущенных мячей в двух последних встречах рискованно. Южане обладают сильной для Первой лиги атакой, однако пока не наладили игру в обороне. «Спартак» после яркого старта тоже не должен закрываться. Оптимальный вариант — обе команды забьют за 2.03.

Прогноз на матч «Торпедо» Москва — «Волга» Ульяновск

Россия — Лига Pari . 2-й тур
19 июля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Торпедо М
Москва
Не начался
Волга Ул
Ульяновск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Торпедо» неожиданно обыграло «Урал» в Екатеринбурге — 1:0. Эта победа стала для автозаводцев четвёртой подряд, причём во всех четырёх встречах они сохранили ворота «сухими». В июне москвичи уже проверили силы в контрольном матче с «Волгой» и выиграли с тем же счётом — 1:0. Ульяновцы 1-й тур провели дома, однако уступили «Енисею» — 1:2.

В прошлом сезоне «Волга» дважды победила «Торпедо», поэтому недооценивать гостей нельзя. Однако сейчас команда Александра Сторожука выглядит гораздо организованнее: москвичи надёжно обороняются и регулярно находят свой шанс впереди. Победа над «Уралом» должна дополнительно придать уверенности. Берём выигрыш «Торпедо» за 1.72.

Экспресс на матчи Первой лиги 19 июля 2026 года

  • Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Урал» — «Енисей» за 1.69.
  • Ставка 2: победа «Нижнего Новгорода» над «КАМАЗом» за 2.13.
  • Ставка 3: обе забьют в матче «Сочи» — «Спартак» Кострома за 2.03.
  • Ставка 4: победа московского «Торпедо» над «Волгой» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.69 × 2.13 × 2.03 × 1.72 = 12.57.

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