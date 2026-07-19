«Ротор» — «СКА-Хабаровск». Волгоград поможет Парфёнову

20 июля состоится матч 2-го тура Первой лиги «Ротор» — «СКА-Хабаровск». Игра пройдёт в Волгограде. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск» 20 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 1.58. Победа «СКА-Хабаровск» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.02. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч Первой лиги «Ротор» — «СКА-Хабаровск»

Чемпионат мира по футболу — 2026 завершён, в еврокубках проводят откровенно унылые ранние стадии квалификационных раундов, ведущие чемпионаты пока даже не рядом, а РПЛ не торопится выходить из отпуска. Поманила нас битвой за Суперкубок России, да и велела заходить через недельку. К счастью, закоренелого любителя футбола всегда ждёт она. Любимая, верная, преданная. Первая лига.

Здесь успели отыграть 1-й тур. На карте 2-го выделяется Волгоград, где сойдутся коллективы с амбициями. Они заметно пересобрали состав в межсезонье и не стеснялись говорить о задачах вслух. В Волгограде намереваются дожать вопрос с возвращением в элиту отечественного футбола. В Хабаровске позволили себе Сергея Юрана с обещаниями борьбы за повышение. Правда, ненадолго. Тренер почти сразу контракт расторг. Официально — из-за здоровья. Неофициально — из Екатеринбурга до РПЛ ближе, хотя старт с «Уралом» у Юрана не задался.

Впрочем, не у него одного. Наши герои неделю назад синхронно потерпели поражения. Справедливости ради выдались они разными. «Ротор» на славу покуражился в Нижнем Новгороде. Забил два мяча, но остался без очков. В «Лучшей лиге мира» бывает и такое. Смотрелся бодро, создал достаточно. Один из лучших вратарей минувшего сезона ФНЛ Никита Чагров ошибся, да и защита пару раз оплошала. Бывает. Особенно с учётом мощи оппонента (2:4).

Дальневосточники же проиграли «Челябинску» со счётом 1:3. По делу, без особых вариантов. Соперник тоже далеко не подарок, а всё ж таки его возможности с нижегородскими не сравнить. С Урала отправились в Волгоград, где задача как минимум не легче. Посещаемость тут впечатляет вне зависимости от дивизиона и времени года, выдержать подобное давление мало кому удаётся. Вот и букмекеры считают хозяев явными фаворитами.

Время провести работу над ошибками было. После четырёх пропущенных мячей нужно реагировать. Всем прекрасно известно, что без надёжной обороны задачи в Первой лиге решать крайне сложно. Добавим сюда очевидные проблемы хабаровчан в атаке, поддержку болельщиков и фактор того же Чагрова, который в прошлом сезоне был крайне надёжен. Закрыть оплошность игрой «на ноль» перед своими трибунами — дело принципа для него и для команды. Так что ставим на отсутствие голов в исполнении гостей. Коэффициент чуть выше двойки.

Ставка: «СКА-Хабаровск» не забьёт за 2.05.