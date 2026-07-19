Кто станет лучшим клубом Москвы в новом сезоне РПЛ?

«Спартак» усилился и готов вернуться на вершину. Хотя бы в столице.

Чемпионат мира по футболу — 2026 практически завершён, отечественный футбол потихоньку возвращается. В Первой лиге вовсю играют, 18 июля «Зенит» со «Спартаком» определили обладателя Суперкубка России. Пришёл черед элитного дивизиона.

Новый сезон Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги стартует 26 июля. Заключительный, 30-й тур пройдёт 29 мая 2027 года. Давайте посмотрим, кого букмекеры видят лучшим клубом Москвы. Здесь своя битва, местами — крайне принципиальная.

Лучший клуб Москвы: два способа определения

С первым всё просто. Берём турнирную таблицу по итогам сезона. Кто из представителей столицы финишировал выше, тот и лучше. Предельно понятно, хотя не слишком интересно.

Второй метод любопытнее. Учитываются все очные встречи между представителями Москвы в рамках РПЛ. Остальные в расчёт не берутся. Игры в Кубке страны также остаются за скобками, ведь иначе количество проведённых матчей будет разниться.

Разумеется, в зависимости от способа подсчёта лучших клубов столицы может быть два. Впрочем, в прошлом году обошлось без путаницы. Оба зачёта выиграл один и тот же клуб.

Кто стал лучшим клубом Москвы в прошлом сезоне?

В прошедшем сезоне для определения чемпиона Москвы потребовалось 12 матчей. На сей раз их будет больше, ведь из Первой лиги поднялась «Родина». Она принимает соперников в Химках из-за отсутствия собственного стадиона, но базируется в Москве. А потому — считается.

По итогам РПЛ-2025/2026 «Динамо» набрало с соседями всего шесть очков, заняв последнее место. Тройку замкнул «Спартак» с восемью очками. В шаге от победы остановился ЦСКА (9). Лучшим же второй год подряд оказался «Локомотив» с 10 очками. Кроме того, подопечные Михаила Галактионова финишировали выше всех в общей таблице, заняв третье место. Внушительная эффективность.

Лучшим бомбардиром первенства Москвы оказался Алексей Батраков с пятью голами. Также он выиграл импровизированную гонку ассистентов с тремя результативными передачами. Слухи об уходе утихли, ждём от талантливейшего полузащитника новых свершений.

Чего ожидают букмекеры теперь?

Большинство букмекеров учитывают первый метод: кто выше всех в базовой таблице, тот и победил. Уточните этот момент перед заключением пари во избежание неприятных (или, напротив, приятных) сюрпризов.

С аутсайдером всё просто и понятно. «Родина» впервые зашла в элитный дивизион, принципиально обошлась без внушительной трансферной кампании. Доверие костяку вызывает уважение. И скепсис среди букмекеров. Коэффициент на новичка РПЛ составляет аж 500.0, хотя без сюрпризов он нас вряд ли оставит.

Дальше — тотальное равноправие. Шансы сразу трёх клубов абсолютно равны. Заключить пари на «Динамо», ЦСКА или «Локомотив» предлагается за 4.60. У каждой из команд свои козыри, однако каждая находится в промежуточном состоянии. В двух клубах сменились главные тренеры, а железнодорожники лишились нескольких лидеров и рискуют остаться без центра поля.

Фаворитом же считается «Спартак». Во-первых, состав в самом деле хорош. Во-вторых, Хуан Карлос Карседо отработал полгода и (хочется верить) многое понял. Фора по времени и качеству исполнителей у него есть. Трансферы к середине июля тоже пошли. Так что позиция букмекеров понятна, хотя спорить с ней не так сложно. В конце концов, у красно-белых в любой момент что-то может пойти не так.