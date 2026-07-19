Пора возвращаться домой! Кто выиграет РПЛ-2026/2027?

ЧМ-2026 практически завершился, остался один решающий матч. Но футбольным болельщикам скучать не придётся, ведь уже совсем скоро стартует чемпионат России. 16 команд уйдут в долгий марафон из 30 встреч. Но чемпионом станет только один. Кто это будет? Давайте решать вместе!
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«Спартак» — коэффициент 5.00
У красно-белых хорошая стартовая позиция. Никого из лидеров не потеряли, тренер и команда явно понимают друг друга, с точки зрения тактики всё здорово. Состав сильный. Нужны точечные усиления — в первую очередь в нападение и в центр защиты. Если приобретут — сумеют побороться за чемпионство. Хотя могут сделать это и без закупок, если всё сложится и обойдётся без травм.
ЦСКА — коэффициент 17.00
Здесь пока тоже без приобретений. Новый тренер Дмитрий Игдисамов, безусловно, перспективный. И молодёжь будет за него биться. Но сможет ли наставник объединить всех? Каким будет усиление? Вопросов много, ответов пока нет. На сборах армейцы выглядят тревожно. Впрочем, предсезонка — это одно, а официальные матчи — другое, бить в набат рано.
«Краснодар» — коэффициент 5.50
А вот здесь перестройка. Ушли Эдуард Сперцян и Виктор Са, травмирован Джон Кордоба. Игроки у Мурада Мусаева в наличии есть, но потерю лидеров в одночасье не компенсировать, да и обойма по-прежнему очень узкая. Нужны приобретения. От них будут зависеть перспективы краснодарцев в этом сезоне.
«Локомотив» — коэффициент 17.00
Здесь остро ощущается безденежье, с экономической точки зрения команда Михаила Галактионова не готова конкурировать с сильными мира сего. Так уже потеряли Дмитрия Воробьёва. С другой стороны, Алексей Батраков не уехал, костяк команды сохранился. Поэтому ниже определённой планки москвичи не опустятся.
«Зенит» — коэффициент 1.90
У команды Сергея Семака всё стабильно, большой кадровый ресурс. Матч за Суперкубок не убедил в плане игры, но трофей на полочке. Команда выглядит укомплектованной, на дистанции она точно будет уверенно набирать очки. Да и новички ещё появятся. Кевин Андраде и Фелипе Аугусто явно не последние покупки. Однако хватит ли всего этого для чемпионства? Пока непонятно, но «Зенит» — фаворит. Впрочем, как и всегда.
«Балтика» — коэффициент 500.00
Второй год для таких команд всегда сложнее. Но провала быть не должно. Из лидеров пока ушёл только Андраде, остальные у Андрея Талалаева в распоряжении. Селекцией пока прикрыли фланги обороны, подписание Фахда Муфи выглядит очень хорошим. Если удастся ещё повысить конкуренцию в центре поля и особенно в атаке, а главное, избежать травм и распродаж — калининградцы могут и на второй сезон в элите пошуметь.
«Ахмат» — коэффициент 250.00
Амбиции Станислава Черчесова и его команды точно выше, чем в прошлом сезоне. Быстро провели селекцию, подписали несколько интересных игроков. Да и без них состав был очень крепким. Это точно претендент на сюрприз.
«Динамо» — коэффициент 17.00
Главный трансфер команды — Сандро Шварц. Константин Тюкавин тоже остался в клубе. Так что шаг наверх команда должна сделать. Насколько он будет большим? Здесь ответить сложно. Как войдёт в одну реку дважды немецкий специалист, покажет только время. Ну и трансферная кампания. Ведь впереди ещё 1,5 месяца на усиление.
«Рубин» — коэффициент 250.00
В Казани хотят бороться за медали. Этим была обусловлена замена Рашида Рахимова на Франка Артигу. Весной у испанца получилось неплохо, но турнирных задач практически не стояло. Сейчас спрос окажется другим. И, опять же, посмотрим, какие трансферы сделает клуб. Без них забраться высоко будет сложно.