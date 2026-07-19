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РПЛ-2026/2027, рейтинг, кто выиграет, Зенит, Спартак, Краснодар, Локомотив, ЦСКА, Динамо, Рубин, Ахмат, Балтика

Пора возвращаться домой! Кто выиграет РПЛ-2026/2027?
Пётр Кондаков
Рейтинг: кто выиграет РПЛ-2026/2027?
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До старта чемпионата всего ничего.

ЧМ-2026 практически завершился, остался один решающий матч. Но футбольным болельщикам скучать не придётся, ведь уже совсем скоро стартует чемпионат России. 16 команд уйдут в долгий марафон из 30 встреч. Но чемпионом станет только один. Кто это будет? Давайте решать вместе!

Рейтинг зависит от ваших голосов и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять свой вариант в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто выиграет РПЛ-2026/2027?
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
1 место

«Спартак» — коэффициент 5.00

У красно-белых хорошая стартовая позиция. Никого из лидеров не потеряли, тренер и команда явно понимают друг друга, с точки зрения тактики всё здорово. Состав сильный. Нужны точечные усиления — в первую очередь в нападение и в центр защиты. Если приобретут — сумеют побороться за чемпионство. Хотя могут сделать это и без закупок, если всё сложится и обойдётся без травм.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
2 место

ЦСКА — коэффициент 17.00

Здесь пока тоже без приобретений. Новый тренер Дмитрий Игдисамов, безусловно, перспективный. И молодёжь будет за него биться. Но сможет ли наставник объединить всех? Каким будет усиление? Вопросов много, ответов пока нет. На сборах армейцы выглядят тревожно. Впрочем, предсезонка — это одно, а официальные матчи — другое, бить в набат рано.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
3 место

«Краснодар» — коэффициент 5.50

А вот здесь перестройка. Ушли Эдуард Сперцян и Виктор Са, травмирован Джон Кордоба. Игроки у Мурада Мусаева в наличии есть, но потерю лидеров в одночасье не компенсировать, да и обойма по-прежнему очень узкая. Нужны приобретения. От них будут зависеть перспективы краснодарцев в этом сезоне.

Фото: ФК «Локомотив»
4 место

«Локомотив» — коэффициент 17.00

Здесь остро ощущается безденежье, с экономической точки зрения команда Михаила Галактионова не готова конкурировать с сильными мира сего. Так уже потеряли Дмитрия Воробьёва. С другой стороны, Алексей Батраков не уехал, костяк команды сохранился. Поэтому ниже определённой планки москвичи не опустятся.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
5 место

«Зенит» — коэффициент 1.90

У команды Сергея Семака всё стабильно, большой кадровый ресурс. Матч за Суперкубок не убедил в плане игры, но трофей на полочке. Команда выглядит укомплектованной, на дистанции она точно будет уверенно набирать очки. Да и новички ещё появятся. Кевин Андраде и Фелипе Аугусто явно не последние покупки. Однако хватит ли всего этого для чемпионства? Пока непонятно, но «Зенит» — фаворит. Впрочем, как и всегда.

Фото: ФК «Балтика»
6 место

«Балтика» — коэффициент 500.00

Второй год для таких команд всегда сложнее. Но провала быть не должно. Из лидеров пока ушёл только Андраде, остальные у Андрея Талалаева в распоряжении. Селекцией пока прикрыли фланги обороны, подписание Фахда Муфи выглядит очень хорошим. Если удастся ещё повысить конкуренцию в центре поля и особенно в атаке, а главное, избежать травм и распродаж — калининградцы могут и на второй сезон в элите пошуметь.

Фото: ФК «Ахмат»
7 место

«Ахмат» — коэффициент 250.00

Амбиции Станислава Черчесова и его команды точно выше, чем в прошлом сезоне. Быстро провели селекцию, подписали несколько интересных игроков. Да и без них состав был очень крепким. Это точно претендент на сюрприз.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
8 место

«Динамо» — коэффициент 17.00

Главный трансфер команды — Сандро Шварц. Константин Тюкавин тоже остался в клубе. Так что шаг наверх команда должна сделать. Насколько он будет большим? Здесь ответить сложно. Как войдёт в одну реку дважды немецкий специалист, покажет только время. Ну и трансферная кампания. Ведь впереди ещё 1,5 месяца на усиление.

Фото: ФК «Рубин»
9 место

«Рубин» — коэффициент 250.00

В Казани хотят бороться за медали. Этим была обусловлена замена Рашида Рахимова на Франка Артигу. Весной у испанца получилось неплохо, но турнирных задач практически не стояло. Сейчас спрос окажется другим. И, опять же, посмотрим, какие трансферы сделает клуб. Без них забраться высоко будет сложно.

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