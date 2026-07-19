Пора возвращаться домой! Кто выиграет РПЛ-2026/2027?

ЧМ-2026 практически завершился, остался один решающий матч. Но футбольным болельщикам скучать не придётся, ведь уже совсем скоро стартует чемпионат России. 16 команд уйдут в долгий марафон из 30 встреч. Но чемпионом станет только один. Кто это будет? Давайте решать вместе!

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