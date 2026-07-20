Экспресс на футбол 20 июля 2026 года

ЧМ-2026 — всё! Сегодня, 20 июля, состоятся две любопытные встречи. «Ротор» и «СКА-Хабаровск» постараются набрать первые очки в новом сезоне Первой лиги, а вечером «Спортинг» проверит готовность обновляющегося «Страсбурга».

Прогноз на матч «Спортинг» — «Страсбург»

Матч состоится на стадионе «Алгарве» и начнётся в 22:15 мск. Для «Спортинга» это уже вторая летняя проверка: в первой команда Руя Боржеша разгромила «Селтик» со счётом 4:1. «Страсбург», напротив, только начинает игровую подготовку к новому сезону.

Лиссабонцы сохранили мощную атакующую группу и ещё весной регулярно устраивали результативные матчи: забили пять мячей «Витории», четыре — «Риу Аве», три — «Жил Висенте». «Страсбург» завершил чемпионат Франции на восьмом месте и дошёл до полуфинала Лиги конференций, но летом сменил главного тренера. Угу Оливейра возглавил команду лишь 13 июля, поэтому французам потребуется время для перестройки игровых связей.

Пожалуй, тут совместим два исхода: «Спортинг» не проиграет и в матче будет забито минимум три мяча. Расчётный коэффициент такого варианта составляет больше 2.00. Даже при активной ротации португальцы должны сохранять преимущество, а ничья 2:2 нас также устроит.

Прогноз на матч «Ротор» — «СКА-Хабаровск»

Команды неудачно провели 1-й тур. «Ротор» уступил «Нижнему Новгороду» со счётом 2:4, а «СКА-Хабаровск» проиграл дебютанту турнира «Челябинску» — 1:3. Теперь соперники встретятся на «Волгоград Арене». В прошлом сезоне волгоградцы дважды обыграли дальневосточников: 1:0 дома и 2:1 на выезде.

«Ротор» считается явным фаворитом, однако коэффициент 1.55 на его победу для экспресса маловат. К тому же оборона команды Дмитрия Парфёнова пока далека от надёжности: перед четырьмя пропущенными от нижегородцев было поражение от «Акрона» — 1:3. СКА также провёл три результативные встречи подряд — 2:4 с «Сочи», 2:2 с «Велесом» и 1:3 с «Челябинском». Во всех случаях хабаровчане забивали, но пропускали минимум дважды.

Результаты 1-го тура должны заставить обе команды играть на победу. «Ротор» создаст достаточно моментов дома, однако его нынешнее состояние в обороне оставляет СКА хорошие шансы на ответный гол. Вместо чистого успеха фаворита возьмём «обе забьют» за 2.06.

Экспресс на матчи 20 июля 2026 года

Ставка 1: «Спортинг» не проиграет «Страсбургу» и тотал больше 2.5 мяча за 2.15.

Ставка 2: обе забьют в матче «Ротор» — «СКА-Хабаровск» за 2.06.

Общий коэффициент: 2.06 × 2.15 = 4.43.