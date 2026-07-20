«Фенербахче» — «Гурник». Мощный задел перед второй игрой

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Гурник». Игра пройдёт на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Ответная встреча состоится 29 июля в Польше.

Коэффициенты на матч «Фенербахче» — «Гурник» 21 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Фенербахче» предлагается с коэффициентом 1.25. Победа «Гурника» оценивается коэффициентом 10.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Фенербахче» — «Гурник»

Чемпионат мира ещё не успеет толком попрощаться, а клубный футбол уже потребует переключить внимание на квалификацию Лиги чемпионов. Причём здесь не тот случай, когда гранду достался чемпион из футбольной глубинки. «Гурник» выиграл Кубок Польши и финишировал вторым в чемпионате. Умеет обороняться, терпеть и убегать в контратаки. В общем, не подарок. Только «Фенербахче» с такими соперниками в Стамбуле разбирается без лишней дипломатии.

К официальному старту хозяева подошли убедительно. На сборе последовательно разгромили «Адмиру» со счётом 5:0 и «Погонь» — 4:0, после чего победили ЛАСК — 2:1. Три матча, три победы и общая разность мячей 11:1. Понятно, что результаты контрольных встреч лучше не переоценивать. Куда важнее, что уже собранный костяк создаёт моменты без помощи многочисленных новичков.

«Гурник» летом тоже не бездельничал. На австрийском сборе победил «Халлешер» и «Норшелланн», сыграл вничью с «Тиролем» и уступил только «Зальцбургу». За четыре встречи пропустил три мяча. Поляки в полном порядке физически и явно не собираются отправляться в Стамбул в качестве массовки.

Вот только первая официальная проверка заставила насторожиться. 16 июля команда уступила «Леху» в матче за Суперкубок Польши — 1:3. Забила первой после быстрой контратаки, однако затем не выдержала давления. Особенно показателен второй тайм: голы были пропущены на 46-й и 69-й минутах. Когда чемпион Польши прибавил в интенсивности и подключил свежих футболистов, оборона начала разваливаться.

Сценарий в Стамбуле просматривается похожий, только давление окажется ещё серьёзнее. Поляки постараются максимально насытить собственную половину поля и дождаться ошибки, но один пропущенный мяч заставит их раскрываться. А на больших пространствах разница в скорости, качестве исполнителей и глубине состава станет особенно заметной. Плюс хозяева понимают: лучше снять основные вопросы дома, чем через восемь дней устраивать себе нервный вечер в Забже.

Лёгкой прогулки в первые полчаса может и не получиться. Однако на дистанции всего матча «Фенербахче» должен додавить соперника и создать солидный запас перед ответной встречей. Ждём победу хозяев с разницей минимум в два мяча. На такой исход предлагается средний коэффициент 1.74. Наиболее вероятный счёт — 3:0.

Ставка: «Фенербахче» победит с разницей в два мяча или более за 1.74.