«Ларн» — «Црвена Звезда». Станкович и Тикнизян сыграют на классе

Североирландцы с трудом прошли команду из Сан-Марино. Теперь соперник совсем другого класса.

21 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов «Ларн» — «Црвена Звезда». Игра пройдёт в Ларне на стадионе «Инвер Парк». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ларн» — «Црвена Звезда» 21 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ларна» предлагается с коэффициентом 17.80. Победа «Црвены Звезды» оценивается коэффициентом 1.13. Ничейный исход можно найти в линии за 7.50.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.55.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ларн» — «Црвена Звезда»

Первый квалификационный раунд «Ларн» преодолел без поражений. Североирландцы дважды одолели «Тре Фиори» — 1:0 и 2:1. Формально всё прекрасно. Однако победа со счётом 3:1 по сумме встреч с представителем Сан-Марино вряд ли способна напугать белградцев.

Особенно показательной получилась домашняя игра. «Ларн» пропустил уже на 11-й минуте, восстановил равновесие после стандартного положения, а победный мяч забил с пенальти, когда соперник остался в меньшинстве. Более того, в концовке гости не реализовали великолепный момент.

Подготовка «Црвены Звезды» идеальной не выглядела. Белградцы победили «Амштеттен» (2:1), сыграли вничью со «Слованом» (1:1) и «Блау-Вайссом» (2:2), после чего уступили «Зениту» (1:3). В каждом из этих матчей, увы, пропускали. Правда, предсезонные встречи традиционно нужны не только для результата — нагрузка и эксперименты там зачастую важнее цифр на табло.

Куда показательнее официальный старт сезона. 17 июля «Црвена Звезда» разгромила «Мачву» со счётом 5:0, причём три мяча забила ещё до перерыва. Подошла к еврокубкам в игровом тонусе, получила возможность распределить силы и сохранила ворота в неприкосновенности.

«Ларн» наверняка опустится к собственной штрафной и постарается максимально замедлить игру. Вот только проводить так все 90 минут против настолько превосходящего в классе соперника невероятно сложно. После первого гола хозяевам придётся раскрываться, а пространства у их ворот станет гораздо больше.

Предсезонные ошибки сербов немного настораживают, однако в первом официальном матче оборона уже отработала надёжно. Возможности «Ларна» впереди скромны даже на фоне «Тре Фиори». Поэтому ждём уверенной победы гостей без ответного мяча. Наиболее вероятный счёт — 0:3.

Ставка: «Црвена Звезда» победит всухую за 1.70.