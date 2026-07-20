Прогноз на лучшего бомбардира чемпионата России

Чемпионат мира по футболу — 2026 официально завершён! Возвращаемся к любимому российскому футболу, благо что он уже в строю после летней паузы. 18 июля «Зенит» со «Спартаком» разыграли Суперкубок России и разогрели всех нас. Остальные томятся в ожидании и томят болельщиков. Ждать осталось недолго — около недели.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 26 июля. Заключительный, 30-й тур пройдёт 29 мая 2027 года. Давайте посмотрим, кого букмекеры считают фаворитами гонки бомбардиров РПЛ.

Гонку возглавляют двое

Прежде чем мы начнём, нужно сказать вот о чём. Практически все участники списка так или иначе упоминаются в трансферных слухах. Оно и понятно: самые опасные и результативные обречены на повышенное внимание не только болельщиков, но и иных клубов. Так что риск тут вдвойне велик. Осложняется конкуренцией и возможным уходом. Учитывайте перед заключением пари.

Два главных претендента — Джон Кордоба из «Краснодара» и Константин Тюкавин из «Динамо», поставить на каждого из них предлагается с коэффициентом 4.00. Могучий колумбиец отметился на ЧМ-2026 по футболу, им интересуются в арабских странах. Возможна смена чемпионата, да и после первенства мира требуется время выдохнуть и перезагрузиться. У южан его нет.

Россиянина же давно связывают с Санкт-Петербургом. Минувший сезон ушёл на восстановление после тяжелой травмы и набор формы, хотя временами сверкал. Если не сменит клуб, воссоединение с Сандро Шварцем наверняка пойдёт на пользу. Первый заход немецкого специалиста запомнился бодрым футболом и внушительной результативностью.

Кто главные преследователи?

Третье место поделили полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и форвард «Рубина» Мирлинд Даку, их шансы оценены в 7.50. Слухи о Батракове в Париже заглохли, хотя его продажа заложена в клубный бюджет. Даку мог покинуть Казань год назад. Минувший сезон выдался скомканным из-за травм. Возможно, под руководством Франка Артиги возродится.

Пятёрку замыкает новичок «Зенита» Фелипе Аугусто (8.00). Прямо скажем — аванс. С этим футболистом нам предстоит познакомиться. Ему же предстоит знакомиться с российским футболом. Не самая простая задача!

Кто способен вмешаться?

Джон Дюран вдохновил Александра Соболева на подвиги в весенней части минувшего сезона. После чего отбыл куда глаза глядят. Вряд ли кто-то будет по нему сильно скучать. Может, и Аугусто падёт в конкуренции с заслуженным мастером падений в чужой штрафной площади? Ставки на Соболева принимаются с коэффициентом 10.0.

Следом расположились три человека — форварды Брайан Хиль («Балтика») и Дмитрий Воробьёв («Краснодар»), а также полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. Ставки на любого из них принимаются за 15.0.

Ещё ниже находятся Эсекьель Барко из «Спартака» (50.0) и его одноклубник Манфред Угальде (60.0). В главных героев атаки красно-белых букмекеры упорно не верят.