Бросит ли «Спартак» перчатку «Зениту» в новом сезоне?

Один раз в Санкт-Петербурге Хуан Карлос Карседо уже выиграл.

С чемпионатом мира по футболу — 2026 наконец разобрались. Теперь ничто не будет отвлекать нас от родного футбола, ведь европейские лиги стартуют чуть позже. Интриг хватает на любой вкус. В трёх последних сезонах до заключительного тура жила и чемпионская.

«Зенит» со «Спартаком» уже успели разок выяснить отношения. 18 июля определили обладателя Суперкубка России на нейтральной территории в Нижнем Новгороде. Впрочем, это только начало. Нас ожидают как минимум две очные встречи в РПЛ, да и в Кубке России соперники в последние годы пересекались регулярно.

Давайте же узнаем, чего ждут букмекеры от очередного года противостояния. Долетит ли брошенная перчатка до Северной столицы спустя годы?

Как «Зенит» и «Спартак» играли в прошлом сезоне

Очень по разному. Три матча, три исхода на любой вкус. Чемпионат страны оказался территорией сине-бело-голубых. В первом круге в Москве сыграли вничью — 2:2, в середине марта на своём поле забрали три очка (2:0). Красно-белые вернули должок в Кубке России. Формально основное время завершилось вничью — 0:0. Исход определился в серии пенальти: выход Ильи Помазуна сработал, красно-белые победили 7:6 и прошли дальше. Вскоре забрали трофей.

По итогам сезона «Спартак» финишировал на четвёртом месте с 52 очками, отстав от «Зенита» аж на 16. Команда Сергея Семака вернула себе титул, опередив на финише «Краснодар». Естественно, в новом сезоне она считается фаворитом, однако у Хуана Карлоса Карседо статистика против петербуржцев хорошая: по одной победе и одному поражению.

Как изменились команды в межсезонье?

На дворе лишь середина июля, времени на трансферы предостаточно. Впрочем, оба клуба успели сделать первые ходы. Действующие чемпионы не затягивали: заполучили центрального защитника «Балтики» Кевина Андраде и 22-летнего форварда «Трабзонспора» Фелипе Аугусто, много забивавшего в чемпионате Турции. На бумаге усиление внушает.

Москвичи раскачивались дольше, однако в середине лета объявили о переходе 24-летнего Виктора Парады из «Алавеса». В чемпионате Испании не выделялся, однако молодой и проверенный футболист уровня Ла Лиги на проблемную позицию — это хороший трансфер. Болельщики рассчитывают, что он станет лишь началом.

Чего ждут букмекеры на этот раз?

Конечно, шансы «Зенита» расцениваются выше. На защиту титула выставлен коэффициент 1.95. Любопытно, что именно «Спартак» идёт вторым (5.10). Попадание красно-белых в двойку сильнейших оценено в 2.20.

Также у букмекеров есть линия на количество очков, которые красно-белые наберут в двух очных противостояниях с «Зенитом» в РПЛ. Самый вероятный исход — три, на него выставлен коэффициент 3.50. Чуть ниже оценены варианты в сторону повышения — четыре (4.00) и шесть (4.50).

Провала от красно-белых букмекеры не ждут. Если ограничатся поражением и ничьей, зайдёт коэффициент 6.00. На две ничьих дают 10.0, два поражения оцениваются точно так же. В прошлом году москвичи разжились одним очком. Чего-то подобного мы бы ожидали и на сей раз. Состав у сине-бело-голубых мощнее, а побед в основное время над принципиальным соперником по-прежнему не хватает.

Ставка: «Спартак» наберёт одно очко в матчах РПЛ с «Зенитом» за 6.00.