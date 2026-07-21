«Нефтчи» — «Динамо» Минск. Еврокубки не равно интересно

Минчане с трудом прошли первый раунд, а бакинцы пока не вышли из режима подготовки.

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Нефтчи» — «Динамо» Минск. Игра пройдёт в Баку, на «Нефтчи-Арене». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч «Нефтчи» — «Динамо» Минск 22 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Нефтчи» предлагается с коэффициентом 2.09. Победа минского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.31. Ничейный исход можно найти в линии за 3.22.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.94.

Прогноз на матч Лиги конференций «Нефтчи» — «Динамо» Минск

В линии соперники идут почти на равных. Небольшое преимущество бакинцев объясняется своим полем, однако слепо доверять букмекерам не хочется. Для хозяев это первый официальный матч после 23 мая, тогда как минчане уже успели получить полноценную порцию еврокубковых нервов.

«Нефтчи» провёл на сборе четыре контрольные встречи. Уступил «ЧФР Клуж» (1:2), «Партизану» и «Осиеку» с одинаковым счётом 0:1, а между этими поражениями разгромил «Раднички» — 3:0. Итого – три неудачи и два матча без забитых мячей.

Соперники у бакинцев были крепкими, поэтому драматизировать три поражения не стоит. Однако и считать атакующую игру полностью отлаженной рано. «Нефтчи» способен прибавить за счёт поддержки трибун, но в первой официальной встрече сезона вряд ли сразу предложит запредельный темп и постоянный риск.

У «Динамо» соревновательный тонус выше, только вот против «Силекса» он едва помог. Минчане сначала уступили 0:1, затем победили с тем же счётом и пробились дальше через серию пенальти — 6:5. Оба матча с северомакедонцами превратились в вязкую борьбу без заметного преимущества атаки.

За две встречи в турнире «Динамо» один мяч забило и один – пропустило. При этом минчане собрали семь жёлтых карточек и совершили 44 фола. Статистика УЕФА хорошо описывает их нынешний еврокубковый футбол: больше контакта, дисциплины и терпения, нежели скорости и творчества.

В Баку гости снова постараются прежде всего сохранить структуру и не позволить хозяевам разбежаться. «Нефтчи» будет владеть инициативой, но его готовность к официальным матчам ещё предстоит проверить. Основными вариантами выглядят 1:0 и 0:0. Поэтому вместо выбора победителя ставим на то, что как минимум одна команда останется без гола.

Ставка: обе команды забьют — нет за 1.77.