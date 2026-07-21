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Истанбул Башакшехир — Интер Турку: прогноз на матч Лиги конференций 22 июля 2026 года

«Истанбул Башакшехир» — «Интер» Турку. Шомуродов и Файзуллаев слишком сильны
Алексей Анисимов
«Истанбул Башакшехир» — «Интер Турку»: прогноз
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Турецкий клуб набрал ход на сборе, а гостей ждёт резкий скачок уровня сопротивления.

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Истанбул Башакшехир» — «Интер» Турку. Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «Башакшехир Фатих Терим». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч «Истанбул Башакшехир» — «Интер» Турку 22 июля 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Истанбул Башакшехира» предлагается с коэффициентом 1.19. Победа «Интера» оценивается коэффициентом 12.81. Ничейный исход можно найти в линии за 6.23.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.31, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.24.

Прогноз на матч Лиги конференций «Истанбул Башакшехир» — «Интер Турку»

Лига конференций . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
22 июля 2026, среда. 20:45 МСК
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
Не начался
Интер Т
Турку, Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Редкий случай, когда котировки практически избавляют от необходимости долго искать фаворита. Разница в классе огромна, фактор своего поля на стороне турок, а победа хозяев идёт всего за 1.19. Брать её отдельно бессмысленно. Остаётся разобраться, каким именно способом «Башакшехир» должен подтвердить статус.

Турецкий клуб подходит к старту еврокубков после сборов, однако клубом без игрового тонуса его не назовёшь. В двух заключительных контрольных встречах команда победила «Зальцбург» со счётом 2:1 и «Академию Пушкаша» — 2:0. Результаты товарищеских матчей переоценивать не стоит, но с настроем и реализацией у хозяев порядок.

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Ещё убедительнее выглядит домашняя статистика концовки прошлого чемпионата Турции. На своём поле «Башакшехир» разгромил «Генчлербирлиги» — 3:0, «Касымпашу» — 4:0 и «Самсунспор» — 3:0. Турки умеют не только давить соперника дома, но и лишать его пространства для контратак.

Недооценивать финнов всё же нельзя. «Интер» прошёл «Сараево» с общим счётом 3:2 и впервые добрался до второго квалификационного раунда Лиги конференций. Более того, после нулевой ничьей с «Яро» беспроигрышная серия достигла 16 матчей во всех турнирах. Правда, состав в чемпионате Финляндии заметно освежили, поэтому на накопившуюся усталость рассчитывать сопернику не приходится.

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Однако одно дело — проводить бо́льшую часть матчей с позиции силы на внутренней арене, и совсем другое — выживать без мяча в Стамбуле. «Интер» наверняка опустится низко и постарается сохранить приемлемый перед ответной встречей счёт. Даже после первого пропущенного мяча раскрываться гостям незачем. В Турку ещё останется возможность отыграться.

Хозяева должны забрать инициативу, постепенно расшатать плотную оборону и ограничить финнов редкими контратаками. Победа «Башакшехира» со счётом 2:0 выглядит здесь самым логичным сценарием. Поэтому усиливаем слишком скромный коэффициент на фаворита условием отсутствия голов у гостей.

Ставка: «Истанбул Башакшехир» победит всухую за 1.81.

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