«Спартак» напугал «Зенит» в Суперкубке. Потянет ли ЦСКА конкуренцию?

Чемпионат мира по футболу — 2026 отгремел, возвращаемся к родному российскому футболу. 18 июля в Нижнем Новгороде «Зенит» в серии пенальти превзошёл «Спартак» в матче за Суперкубок страны. Впрочем, это не единственный принципиальный соперник красно-белых. Пересобравшийся ЦСКА затаился в ожидании старта РПЛ. Ждать осталось недолго — считаное количество дней.

Давайте же узнаем, чего ждут букмекеры от этого противостояния. В прошлом году лучшим клубом Москвы вовсе оказался «Локомотив». Вероятно, наши герои этого просто так не оставят.

Как ЦСКА и «Спартак» играли в прошлом сезоне

Соперники пересеклись трижды. Игры получились непримиримыми. Обошлись без ничьих. А вот преимущество на стороне красно-белых — две победы против одной, во всех случаях разница в счёте оказалась минимальной. В первом круге ЦСКА в крайне зрелищной битве взял верх — 3:2. Полтора месяца спустя «Спартак» взял реванш — 1:0. В начале мая, уже при Хуане Карлосе Карседо, оформил лидерство. Снова 1:0, теперь — в Кубке России.

По итогам сезона «Спартак» финишировал на четвёртом месте с 52 очками, отстав от «Зенита» аж на 16 очков. ЦСКА напрочь завалил вторую часть первенства, оказавшись пятым. Непримиримому сопернику уступили всего одно очко, однако по эмоциям и послевкусию уступили гораздо больше. Пора брать реванш. Болельщики заждались.

Как изменились команды в межсезонье?

Казалось, ЦСКА славно пошумел в зимнее трансферное окно. Как выяснилось, скорее клуб наломал дров. Переходы совсем не сыграли, команда моментально повалилась, тренера убрали. Пока красно-синие ведут себя тихо. Предпосылок к значимым трансферам не видно, хотя Дмитрий Игдисамов говорил, что ждёт по одному усилению в каждую линию. Что ж, поглядим.

Красно-белые в середине лета объявили о переходе 24-летнего Виктора Парады из «Алавеса». С одной стороны, в чемпионате Испании он не выделялся. С другой — молодой футболист уровня Примеры на проблемную позицию никогда не будет лишним. К тому же он может закрыть позицию крайнего защитника в тройке. В общем, пригодится. Также ожидается уход Угальде или Ливая Гарсии и один-два трансфера в группу атаки.

Чего ждут букмекеры на этот раз?

Красно-белых ставят выше. Хоть в чемпионской гонке, хоть в личном противостоянии. Однако ни о каком подавляющем преимуществе не может быть и речи. ЦСКА сейчас выглядит сырым, но год назад Фабио Челестини ничто не помешало начать с галопа. Проблемы начались ближе к зимней паузе, а уж после неё встали во весь рост. Игдисамов прекрасно знаком с целым рядом футболистов по юношеской работе. Другое дело, что Игорь Акинфеев пока далёк от восстановления, а без опытнейшего голкипера спокойствия однозначно поубавится. Зато проверим Владислава Торопа в боевых условиях.

Если «Спартак» финиширует в турнирной таблице выше соседа, зайдёт коэффициент 1.55. Если же ЦСКА к окончанию 30-го тура будет взирать на красно-белых сверху вниз, сыграет коэффициент 2.50. Шансы примерно 60 на 40.

Шесть очков ЦСКА в двух дерби РПЛ идут за 9.50, четыре — за 5.50. Самый вероятный расклад — обмен победами, на него выставлен коэффициент 3.60. Два очка красно-синих оценены в 11.0, одно — в 4.10. Если же армейцы дважды потерпят поражение, зайдёт коэффициент 5.20.

Ставка: «Спартак» финиширует в РПЛ выше ЦСКА за 1.55.