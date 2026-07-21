Лучшая атака РПЛ: новый сезон может реально удивить

Продолжаем подготовку к возвращению элитного дивизиона отечественного футбола. Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 26 июля, когда ЦСКА в Москве примет «Балтику». Турнир продлится до конца мая 2027 года. Интриги не ограничиваются чемпионской гонкой, сражением бомбардиров и борьбой за выживание.

Букмекеры предлагают угадать самую результативную команду предстоящего сезона. Ну-ка, кого они считают фаворитом? Сейчас узнаем.

Кто забил больше всех в прошлом сезоне чемпионата России

Нет, не «Зенит». Чемпион страны оказался лишь третьим, забив 53 мяча за 30 туров. Вроде бы не так плохо, но и поводов для гордости не видать. Не так давно, например, вплотную приближался к отметке в 60 результативных ударов. А в лучшие годы болельщики наблюдали и не такое.

Чуть продуктивнее оказался «Локомотив», подопечные Михаила Галактионова огорчили соперников 54 раза. И забрали бронзовые медали первенства. Вне конкуренции оказался «Краснодар»: аж 60 голов, в первую очередь спасибо Джону Кордобе и Эдуарду Сперцяну. Правда, первый приходит в себя после ЧМ-2026, а второй уже покинул команду.

Четвёртым оказалось «Динамо». Бело-голубые пропускали оптом и в розницу, из-за чего завершили сезон лишь на седьмой строчке. Зато забили аж 51 раз. Почему аж? Ну, у «Спартака» всего 47 голов, у ЦСКА — 44, остальные не добрались и до 40. Вполне вероятно, после возвращения Сандро Шварца результативность повысится. Мы будем этого ждать.

Кого букмекеры считают фаворитом на сей раз

Они выделяют пару фаворитов. Первым идёт «Зенит». Джон Дуран покинул Санкт-Петербург, разбудив плохого мальчика в Александре Соболеве. Добавился Фелипе Аугусто, много забивавший в чемпионате Турции и неплохо проявивший себя в матче за Суперкубок России. На сине-бело-голубых дают 3.00.

Второе место — у «Краснодара». После перехода из «Локомотива» Дмитрия Воробьёва вариантов впереди добавится, хотя центр поля без Сперцяна точно просядет. Да и Кордоба старт сезона пропустит, могучему колумбийцу нужно выдохнуть и набрать форму. На вице-чемпионов выставлен коэффициент 3.50.

Третье место делят два клуба из Москвы. Ставки на «Спартак» и «Локомотив» принимаются за 5.00. У красно-белых непонятная ситуация с центром нападения: Угальде и/или Ливая Гарсию могут продать, активно играют с «ложной девяткой». У железнодорожников ситуация не лучше: на сегодня в составе есть Николай Комличенко (да и тот восстанавливается после травмы, из-за которой пропустит как минимум начало сезона) и Вадим Раков.

Кто ещё может вмешаться

На динамовцев выставлен коэффициент 12.0. Хороший вариант, если вы любите рисковать. Они точно не будут главными фаворитами гонки, однако после прихода Шварца и при сохранении Тюкавина способны улучшить показатели прошлого года. Если фавориты сбавят обороты, могут превзойти всех.

На ЦСКА дают 13.0. Шутки про центрального нападающего уже даже среди конкурентов вызывают скорее сочувствие, чем смех. Шестое место в списке претендентов кажется заслуженным.

Ещё ниже располагаются «Ахмат» и «Рубин»: два крепких коллектива с добротными составами, явно уступающие грандам по возможностям и уровню исполнителей. Заключить пари на любой из этих клубов предлагается за 101.0.

Ставка: «Динамо» забьёт больше всех в РПЛ за 11.0.