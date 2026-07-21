Еврокубки уже здесь: экспресс на матчи Лиги чемпионов

Чемпионат мира по футболу отгремел, пора вспомнить о клубах. Сегодня, 21 июля, состоятся первые матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Следим за встречами «Ларн» — «Црвена Звезда» и «Фенербахче» — «Гурник».

Прогноз на матч «Ларн» — «Црвена Звезда»

Первый квалификационный раунд «Ларн» преодолел без поражений. Североирландцы дважды одолели «Тре Фиори» — 1:0 и 2:1. Формально всё прекрасно. Однако победа со счётом 3:1 по сумме встреч с представителем Сан-Марино вряд ли способна напугать белградцев.

Подготовка «Црвены Звезды» идеальной не выглядела. Белградцы победили «Амштеттен» (2:1), сыграли вничью со «Слованом» (1:1) и «Блау-Вайссом» (2:2), после чего уступили «Зениту» (1:3). В каждом из этих матчей, увы, пропускали. Куда показательнее официальный старт сезона. 17 июля «Црвена Звезда» разгромила «Мачву» со счётом 5:0, причём три мяча забила ещё до перерыва.

«Ларн» наверняка опустится к собственной штрафной и постарается максимально замедлить игру. Вот только провести так все 90 минут против настолько превосходящего в классе соперника невероятно сложно. Предсезонные ошибки сербов немного настораживают, однако в первом официальном матче оборона уже отработала надёжно. Возможности «Ларна» впереди скромны даже на фоне «Тре Фиори». Поэтому ждём уверенной победы гостей без ответного мяча. Наиболее вероятный счёт — 0:3.

Прогноз на матч «Фенербахче» — «Гурник»

Чемпионат мира ещё не успел толком попрощаться, а клубный футбол уже требует переключить внимание на квалификацию Лиги чемпионов. Причём здесь не тот случай, когда гранду достался чемпион из футбольной глубинки. «Гурник» выиграл Кубок Польши и финишировал вторым в чемпионате. Умеет обороняться, терпеть и убегать в контратаки. В общем, не подарок. Только «Фенербахче» с такими соперниками в Стамбуле разбирается без лишней дипломатии.

Первая официальная проверка для «Гурника» заставила насторожиться. 16 июля команда уступила «Леху» в матче за Суперкубок Польши — 1:3. Забила первой после быстрой контратаки, однако затем не выдержала давления. Особенно показателен второй тайм: голы были пропущены на 46-й и 69-й минутах. Когда чемпион Польши прибавил в интенсивности и подключил свежих футболистов, оборона начала разваливаться.

Сценарий в Стамбуле просматривается похожий, только давление окажется ещё серьёзнее. Поляки постараются максимально насытить собственную половину поля и дождаться ошибки, однако один пропущенный мяч заставит их раскрыться. Лёгкой прогулки в первые полчаса может и не случиться. Но на дистанции всего матча «Фенербахче» должен додавить соперника и создать солидный запас перед ответной встречей. Ждём победу хозяев с разницей минимум в два мяча. На такой исход предлагается средний коэффициент 1.74. Наиболее вероятный счёт — 3:0.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 21 июля 2026 года

Ставка 1: «Црвена Звезда» победит всухую за 1.70.

«Црвена Звезда» победит всухую за 1.70. Ставка 2: «Фенербахче» победит с разницей в два мяча или более за 1.74.

Общий коэффициент: 1.70 х 1.74 = 2.95.