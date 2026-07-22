Экспресс на футбол 22 июля 2026 года

Сегодня, 22 июля, состоятся первые матчи второго квалификационного раунда как в Лиге чемпионов, так и в Лиге конференций. Выбрали некоторые из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Интер» Турку

Редкий случай, когда котировки практически избавляют от необходимости долго искать фаворита. Разница в классе огромна, фактор своего поля на стороне турок, победа хозяев идёт всего за 1.19. Брать её отдельно бессмысленно. Остаётся разобраться, каким именно способом «Башакшехир» должен подтвердить статус.

Хозяева должны забрать инициативу, постепенно расшатать плотную оборону и ограничить финнов редкими контратаками. Победа «Башакшехира» со счётом 2:0 выглядит здесь самым логичным сценарием. Убедительно выглядит домашняя статистика в концовке прошлого чемпионата Турции. На своём поле «Башакшехир» разгромил «Генчлербирлиги» — 3:0, «Касымпашу» — 4:0 и «Самсунспор» — 3:0.

Прогноз на матч «Омония» — «Кайрат»

Здесь смущает график гостей. За восемь дней им предстоит провести три выездных матча с внушительной логистикой. Поэтому делать ставку на чистый исход в пользу «Кайрата» рискованно. Зато игровые связи налажены, атака стабильно создаёт моменты, а переходить из обороны в контратаку алмаатинцам будет даже удобнее, чем вскрывать насыщенную защиту.

«Омония» в любом случае должна забивать дома, сухая победа фаворита выглядит переоценённой. Если хозяева отличатся первыми, «Кайрату» придётся раскрываться. Если счёт откроют гости, киприоты добавят в давлении. В обоих случаях обмен голами просматривается лучше осторожного матча. Ожидаемый счёт — 2:1.

Прогноз на матч «Нефтчи» — «Динамо» Минск

В линии соперники идут почти на равных. Небольшое преимущество бакинцев объясняется своим полем, однако слепо доверять букмекерам не хочется. Для хозяев это первый официальный матч после 23 мая, тогда как минчане уже успели получить полноценную порцию еврокубковых нервов.

В Баку гости постараются прежде всего сохранить структуру и не позволить хозяевам разбежаться. «Нефтчи» будет владеть инициативой, однако его готовность к официальным матчам ещё предстоит проверить. Основными вариантами выглядят 1:0 и 0:0. Поэтому вместо выбора победителя ставим на то, что как минимум одна команда останется без гола.

Экспресс на футбол 22 июля 2026 года

Ставка 1: «Истанбул Башакшехир» победит «Интер» Турку всухую за 1.81.

«Истанбул Башакшехир» победит «Интер» Турку всухую за 1.81. Ставка 2: обе команды забьют в матче «Омония» — «Кайрат» за 1.92.

обе команды забьют в матче «Омония» — «Кайрат» за 1.92. Ставка 3: обе команды забьют — нет в матче «Нефтчи» — «Динамо» Минск за 1.77.

Общий коэффициент: 1.81 х 1.92 х 1.77 = 6.15.